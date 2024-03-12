مارك زوكربيرج يجدد انتقاده لنظارة آبل فيجن برو

جدد مارك زوكربيرج، التنفيذي لشركة ميتا، انتقاده نظارة آبل للواقع المختلط فيجن برو مؤكدًا أن نظارة شركته Meta Quest 3 لا تزال متفوقة على منافستها من آبل.

وجاءت تصريحات زوكربيرج في منصة ثردز ردًا على منشور للمحلل التقني بنديكت إيفانز الذي قال إن نظارة فيجن برو هي “الجهاز الذي تريد ميتا الوصول إليه في مدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات”، وأضاف أن السعر الذي تُباع به نظارة ميتا كويست هو “السعر الذي تتطلع إليه آبل مدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات”.

وأبدى إيفانز استغرابه من اعتقاد مهندسي شركة ميتا للواقع الافتراضي أن نظارة آبل فيجن برو مماثلة تمامًا لنظارة كويست.

وأبدى زوكربيرج اختلافه الشديد مع آراء إيفانز قائلًا إنه إذا كانت كويست ستتحول إلى منتج مشابه لفيجن برو مدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات، فهذا يعني أن شركته ستتراجع على نحو كبير، مشيرًا إلى عدة عيوب يراها في نظارة فيجن برو، مثل ضبابية الحركة والافتقار إلى المدخلات الدقيقة والوزن، على حد تعبيره.

ونفى زوكربيرج أن تكون نظارة كويست جهازًا للألعاب فقط، مشيرًا إلى أن بعض التطبيقات الأكثر انتشارًا فيها هي تطبيقات اجتماعية، بالإضافة إلى تطبيقات التصفح ومشغلات الفيديو.

واعترف زوكربيرج بأن فيجن برو تحتوي على شاشة بدقة مرتفعة، لكنه انتقد آبل في الوقت نفسه بسبب المقايضات التي كان عليها إجراؤها للوصول إلى الشاشات المرتفعة الدقة، مثل التخلي عن الجودة والراحة وبيئة العمل.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة ميتا قد صرح سابقًا بعد تجربته نظارة آبل فيجن برو بأن نظارة شركته “كويست 3” ذات قيمة فضلى لمعظم الناس مع الأخذ بالحسبان انخفاض سعرها سبع مرات مقارنةً بنظارة آبل.