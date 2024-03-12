لينوفو تطور الكلب الروبوتي Daystar Bot GS

طورت لينوفو روبوتًا بستة أرجل يسمى Daystar Bot GS، ومن المقرر إطلاقه في وقت ما من هذا العام، ويعد بجمع بيانات شامل.

ويبدو أن الروبوت الجديد هو الإصدار الحديث من الروبوت الأصلي المسمى Daystar الذي أعلنته الشركة المصنعة للحواسيب المحمولة في عام 2020.

ولم تعلن الشركة Daystar Bot GS في أي مكان عبر موقع لينوفو الرسمي أو حسابات التواصل الاجتماعي، مع أنه فاز بجائزة التصميم IF لعام 2024، ويقدم الموقع الإلكتروني للجائزة بعض التفاصيل.

ويوصف الروبوت بأنه خطوة إلى طليعة الأتمتة الصناعية والخدمات العامة، ويضمن التصميم المبتكر ذو الأرجل الستة ثباتًا وقدرة على المناورة تتفوق على المنصات الروبوتية التقليدية، مما يسمح للروبوت باجتياز التضاريس المتنوعة بسهولة.

ويتميز Daystar Bot GS بنظام تحكم متقدم يوفر حركات دقيقة، وخوارزميات إدراك متطورة تتيح للكلب الروبوتي تفسير محيطه والتفاعل وفقًا لذلك، وحماية قوية وفقًا لمعيار IP66، مما يشير إلى مستوى مقاومة الغبار والماء الضروري للتشغيل في الهواء الطلق.

ويتفوق أداء Daystar Bot GS في سيناريوهات غير متوقعة، مما يتيح جمع بيانات شاملة في أي مكان وزمان.

وقالت لينوفو: “يعد Daystar Bot GS بمنزلة شهادة على الابتكار والكفاءة والسلامة والإمكانات غير المحدودة للاستكشاف الآلي في سعينا الدؤوب لتحقيق التميز”.

وزودت لينوفو الروبوت بالعديد من الكاميرات. وتحتوي الواجهة الأمامية ثلاث كاميرات على الأقل ضمن وجه الروبوت، في حين يقدم الجزء العلوي والجوانب بعض التقنيات الإضافية أيضًا.

ومقارنةً بروبوت Spot من شركة بوسطن ديناميكس، فإن Daystar Bot GS من لينوفو يتمتع بأرجل إضافية ووجه أوسع.

ولا يعد Daystar Bot GS من لينوفو مخصصًا للمنازل. وينص موقع جائزة التصميم IF على أن الروبوت مصمم للاستخدام التجاري والقطاع العام والحكومة في السوق الآسيوية.

وتستهدف لينوفو التجارة والصناعة والقطاعات العامة، في إشارة إلى استخدامات محتملة في مجالات، مثل البناء والتفتيش وحتى البحث والإنقاذ.