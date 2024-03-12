فيفو تعلن هاتفها الجديد iQOO Z9

أعلنت فيفو هاتفها الجديد iQOO Z9 المزود بشريحة Dimensity 7200 من ميدياتيك مع مقدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للزيادة من خلال خوارزمية برمجية.

يتميز الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسل ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 1800 شمعة في المتر المربع، ويوجد ثقب للكاميرا الأمامية البالغة دقتها مقدار 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.0.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثنائية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX882 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، وعدسة ثانوية للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل. ويصل تسجيل الفيديو إلى دقة قدرها 4K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية.

ويأتي هاتف iQOO Z9 مزودًا بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 الخاصة بشركة فيفو والمعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14.

وزودت الشركة الهاتف ببطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 44 واط، وتوفر فيفو شاحنًا مع حافظة في صندوق البيع بالتجزئة.

ويدعم الهاتف بطاقتي اتصال من نوع nano، مع أن الفتحة الثانية هجينة ويمكن استخدامها لبطاقة micro SD من أجل توسيع مساحة التخزين الداخلية إلى 1 تيرابايت.

ولا يدعم الهاتف NFC ولا راديو FM، كما أنه يفتقد إلى المنفذ الصوتي التقليدي، ويمكن توصيل الهاتف بسماعات تدعم منفذ USB-C أو لاسلكيًا.

ومن ناحية الاتصال، فإن الهاتف يدعم تقنية Bluetooth 5.3، ومعايير الشبكة اللاسلكية a/b/g/n/ac/ax، وبما أن شريحة Dimensity 7200 تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فإن iQOO Z9 يأتي مع وضع الاستعداد المزدوج لشبكة 5G.

ويأتي الهاتف بسعر قدره 240 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت وبسعر قدره 265 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.