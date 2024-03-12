دراسة: 87% من تجار التجزئة في السعودية يؤكدون ضرورة المدفوعات الرقمية لنمو أعمالهم

كشفت شركة (فيزا) Visa؛ الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، عن نتائج دراسة جديدة بعنوان: (نسبة قبول المدفوعات الرقمية)، استطلعت فيها مواقف التجار تجاه المدفوعات الرقمية وتأثير التجارة الرقمية في الشركات والأعمال الصغيرة في المملكة العربية السعودية.

وقد أظهرت الدراسة أن نسبة 87% من التجار المشاركين في الاستطلاع ممن يقبلون المدفوعات الرقمية أشاروا إلى أن البطاقات والمحافظ الرقمية المستخدمة عبر الهواتف المحمولة تُعدّ أمرًا جوهريًا ساهم في نمو أعمالهم بنحو كبير.

وقد استكشف الاستطلاع آراء مجموعتين من التجار في المملكة العربية السعودية، انقسموا بين التجار الذين استخدموا المدفوعات الرقمية لمدة تتراوح بين عام وأربعة أعوام، وتجار البيع بالتجزئة الذين يتعاملون حصريًا بالمدفوعات النقدية.

وتشكل المدفوعات الرقمية والنقدية معًا نسبة تبلغ 99% من المدفوعات التي تقبلها متاجر البيع بالتجزئة الصغيرة التي شملتها الدراسة والتي تقبل كليهما، ولكن تمثل المدفوعات الرقمية الحصة الكبرى.



المدفوعات الرقمية محرك لنمو الأعمال:

أظهرت نتائج دراسة (فيزا) أن استخدام المدفوعات الرقمية يُعدّ أمرًا ضروريًا لنمو الشركات الصغيرة، حيث أفاد 75% من تجار البيع بالتجزئة أنهم شهدوا زيادة في الإيرادات، وأكد 74% منهم أنهم يشهدون ارتفاعًا في إقبال العملاء مع قبولهم المدفوعات الرقمية.

ومع إدراكهم للتكاليف المرتبطة بقبول المدفوعات الرقمية، أفاد 87% من التجار أن قيمة وفوائد المدفوعات الرقمية توازي التكاليف المترتبة عليها بل وتتجاوزها. وأعرب 67% من تجار البيع بالتجزئة الذين يقبلون المدفوعات الرقمية عن اقتناعهم بالقيمة الشاملة للمدفوعات الرقمية، وأشار 76% منهم إلى نيتهم الجدية بمواصلة الاستثمار في تقنيات الدفع الجديدة مستقبلًا.

التحديات المتعلقة بالدفع النقدي:

يرتبط الدفع النقدي بتقليل أخطاء الدفع وسهولة استرداد الأموال، لكن ما يزيد على 55% من التجار الذين يقبلون الدفع نقدًا فقط قالوا إن ذلك تسبب بخسارة بعض معاملاتهم؛ لأن العميل لم يكن يحمل نقودًا. ونتيجة لذلك، يخطط ما يقرب من 80% من التجار الذين يقبلون الدفع نقدًا فقط للاستثمار قريبًا في تكنولوجيا الدفع الرقمي حتى يتمكنوا من تقديم تجربة دفع أفضل للمستهلكين.

ويتوقع نحو 3 من أصل 4 ممن شاركوا في الاستطلاع أن يؤدي استخدام الدفع الرقمي إلى زيادة عدد العملاء والإيرادات، إذ تشمل مزايا الدفع الرقمي الأخرى التي ذكرها التجار الذين يتعاملون بالنقد فقط، تلبية احتياجات العملاء المتنامية، مما يجعل المتاجر والشركات تبدو أكثر ابتكارًا.

توقعات التجار من مزودي الدفع الرقمي في السعودية:

يتوقع التجار مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة من مزودي حلول المدفوعات الرقمية لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات والعروض المقدمة للعملاء. ويشمل ذلك: تقديم النصائح حول المدفوعات الآمنة (87%)، وإيجاد طرق أفضل لربط حاملي البطاقات بالعروض الخاصة (84%)، ورعاية الأحداث المحلية والعالمية لاستقطاب العملاء الجدد.

علاوة على ذلك، أشار المشاركون في الاستطلاع إلى خيارات الدفع بالتقسيط (38%)، وقبول العملات المتعددة (37%)، والتكامل مع البرامج المحاسبية (33%)، والتكامل مع أنظمة الفواتير (29%) إلى المزايا الأخرى التي يمكن لمزودي خدمات الدفع توفيرها كقيمة إضافية للشركات المحلية.