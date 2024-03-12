تقرير: هواتف سامسونج Galaxy S24 تلقى رواجًا عالميًا

أفادت مؤسسة Counterpoint لأبحاث السوق في تقرير أخير لها بأن سلسلة ‏هواتف Galaxy S24 تتفوق على الإصدارات السابقة من سلسلة Galaxy S23، إذ حققت هواتف سامسونج الأخيرة مبيعات أعلى من سلسلة هواتف Galaxy S23 في الوقت نفسه من العام السابق.

وظهرت تلك الزيادة في المبيعات بداية من طلبات الحجز الأولي للهواتف، ثم استمرت حتى بداية طرحها في الأسواق. وعلى الصعيد العالمي زادت مبيعات سلسلة Galaxy S24 بنسبة قدرها 8% مقارنةً بمبيعات سلسلة S23 خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من طرحها.

وشهدت بعض المناطق زيادة في المبيعات بنسب كبرى مدفوعة بالحجوزات الأولية، فقد ارتفعت المبيعات في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بنسبة قدرها 28%، في حين بلغت نسبة زيادة المبيعات في كوريا الجنوبية 22%. وفي الولايات المتحدة بلغت الزيادة 14%، مما دفع شركة سامسونج لزيادة مستهدف مبيعاتها من 12 مليون وحدة إلى 13 مليون وحدة خلال الربع الأول من عام 2024.

واستطاع هاتف Galaxy S24 Ultra الاستحواذ على أكثر من نصف مبيعات السلسلة بحصة قدرها 52% مقابل 27% للإصدار الأساسي، في حين حاز إصدار بلس على 21% من المبيعات خلال الأسابيع الأولى.

ومن الجدير بالذكر أن إصدار ألترا أيضًا كان الإصدار الأكثر رواجًا في سلسلة Galaxy S23 السابقة، وهو يُعد الإصدار الأغلى والأكثر تطورًا.

وترجع أسباب زيادة مبيعات هواتف Galaxy S24 على نحو أولي إلى إدماج مزايا الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بالإضافة إلى العروض الترويجية التي قدمتها الشركة للمشترين الأوائل.