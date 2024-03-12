تسريبات: إنتل ستطلق أقوى معالجتها i9-14900KS بسعر يبلغ 749 دولارًا

بعد أن رأينا بعض متاجر التجزئة تفتح باب الحجز الأولي للمعالج المركزي Core i9-14900KS الأقوى من الجيل الرابع عشر، أكد موقع MicroCenter أن إنتل ستطرح هذا المعالج رسميًا بسعر يبلغ 749 دولارًا.

ويبدو أن هذا السعر مطابق لما طلبته إنتل مقابل معالجات الجيل السابق i9-13900KS و i9-12900KS. وكإصدار خاص، قد لا يتوفر المعالج المركزي i9-14900KS في جميع الأسواق التي توجد فيها عادة معالجات i9-14900K.

ويعد المعالج المركزي Core i9-14900KS أقوى معالج في سلسلة معالجات Raptor Lake Refresh، إذ يتوقع أن يحقق سرعة تردد تصل إلى 6.2 جيجاهرتز لنواة واحدة أو اثنتين، مع معدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 410 واط.

ووفقًا للصور المسربة سابقًا، يأتي معالج إنتل Core i9-14900KS في علبة زرقاء اللون عليها علامة إنتل كور i9 الجيل الرابع عشر مع ختم صغير كتب عليه إصدار خاص (Special Edition).

وبالإضافة إلى بعض التحسينات في زيادة التردد، فإن علامة (Special Edition) تعني أن معالج Core i9-14900KS سيكون أكثر استهلاكًا للطاقة من معالج Core i9-14900K. ووفقًا للمواصفات الجديدة التي أكدها موقع MicroCenter، يأتي معالج Core i9-14900KS بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 150 واطًا، في حين يأتي معالج Core i9-14900K بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 125 واطًا.

وهذا يؤكد حاجة المعالج إلى مبرد مائي متكامل ليعمل المعالج ضمن درجات حرارة مقبولة وبتردد مستقر؛ لأن ارتفاع الحرارة سيؤثر سلبيًا في تردد المعالج.

ومن ناحية المواصفات يتوقع أن يأتي هذا المعالج بثماني نويات P و 16 نواة E بإجمالي قدره 24 نواة و 32 خيطًا، وستعمل نويات P بتردد قياسي يصل إلى 3.2 جيجاهرتز، وبتردد معزز يصل إلى 6.2 جيجاهرتز.

كل التوقعات تؤكد أن إنتل ستطرح المعالج المركزي Core i9-14900KS للبيع في 14 من مارس، وسيكون متاحًا في بعض المتاجر المشهورة.