بلوسكاي تقدم منحًا للمطورين لتعزيز نموها

تتطلع بلوسكاي إلى الاستثمار المباشر في مجتمعها للمطورين من أجل تعزيز نموها. وفي محاولة لمواصلة التنافس مع إكس، أعلنت AT Protocol Grants، وهو برنامج جديد يوزع منحًا صغيرة للمطورين الذين يعتمدون على بروتوكول التواصل الاجتماعي الجديد.

وقالت بلوسكاي إنها توزع منحًا تتراوح قيمتها بين 500 دولار و 2000 دولار لكل مشروع، بمجموع كلي قدره 10 آلاف دولار، بناءً على عوامل، مثل التكلفة والاستخدام والمزيد.

ويمكن للمطورين المهتمين ملء نموذج للتقدم بطلب للحصول على المنح، وليس هناك موعد نهائي للتقديم، مع أن بلوسكاي تعتزم إصدار إعلان عند استنفاد المبلغ الكلي للمنح.

ووزعت المنصة مقدار 3000 دولار من المبلغ الكلي للمنح في برنامج تجريبي للمطورين الذين وفروا أدوات تطوير البرامج الشهيرة AT Protocol Python SDK و AT Protocol Dart SDK و SkyFeed.

وتتيح SkyFeed لأي شخص إنشاء خلاصاته الخاصة باستخدام واجهة مستخدم رسومية. ولاحظت بلوسكاي أن المستخدمين استخدموا SkyFeed من أجل إنشاء أكثر من 40000 خلاصة ويب مخصصة.

وتتمثل الفكرة في بلوسكاي في تزويد المستخدمين بالقدرة على تخصيص الخدمة حسب الرغبة، من خلال التحكم في تفضيلات الإشراف وإنشاء خلاصات أو الاشتراك في خلاصات تقدم بياناتها بطرق مختلفة تتجاوز الجدول الزمني الافتراضي الذي تقدمه بلوسكاي نفسها.

ويستطيع المستخدمون الانضمام إلى الخوادم غير المركزية بخلاف تلك التي تديرها بلوسكاي، التي قد يكون لها قواعد إشراف مختلفة.

وظهر مفهوم الشبكات الاجتماعية غير المركزية قبل مدة طويلة من ظهور بلوسكاي، وتستخدم العديد من مشاريع المنصات غير المركزية بروتوكول ActivityPub، مثل ماستودون، ويخطط تطبيق ثردز من ميتا للتكامل مع بروتوكول ActivityPub.

وتتحدى بلوسكاي هذه الجهود من خلال بروتوكولها المسمى AT، وهي تعتقد أن بروتوكولها يعد تحسينًا على الخيار الحالي لعدة أسباب، ويشمل ذلك دعمه للاختيار الخوارزمي.

وتقول بلوسكاي إن المشاريع التي تحصل على المنح قد تكون مفيدة للمطورين أو المستخدمين، وتخطط للدفع برعاية GitHub.

ودخلت المنصة أيضًا في شراكة مع أمازون ويب سيرفيسز AWS لتقدم للمطورين مقدار 5000 دولار في صورة أرصدة AWS Activate لبدء مشاريعهم.

وتساعد هذه الأرصدة في تغطية تكاليف الخدمات السحابية، مثل التعلم الآلي والحوسبة وقواعد البيانات والتخزين وأدوات التطوير والمزيد.

ويتناقض أسلوب الاستثمار في المشاريع المجتمعية مع طريقة تعامل إكس مع المطورين بعد أن أصبحت مملوكة لإيلون ماسك.

وغيرت إكس شروط الوصول إلى واجهتها لبرمجة التطبيقات، مما أدى إلى منع وصول العديد من المطورين والباحثين. وقد حول البعض انتباههم منذ ذلك الحين إلى ماستودون.