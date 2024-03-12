أوبرا تجلب مزايا ذكاء اصطناعي جديدة إلى Opera One

أعلنت أوبرا AI Feature Drops، وهو برنامج مزايا ذكاء اصطناعي يوفر لمستخدمي متصفحها الجديد Opera One إمكانية الوصول المبكر إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وأصبح الذكاء الاصطناعي محور التركيز الرئيسي للعديد من شركات التكنولوجيا، وقال كريستيان كولوندرا، نائب الرئيس التنفيذي للشركة: “بدأنا برنامج AI Features Drops للسماح للأشخاص باختبار أحدث استكشافات الذكاء الاصطناعي لدينا التي إما قد تصل أو لن تصل إلى الإصدار الرسمي من Opera One”.

وأضاف: “نحن متحمسون للسماح للمستخدمين الأكثر تفاعلًا باختبار ونشر تعليقاتهم واقتراحاتهم معنا”.

وتعد أوبرا واحدة من الشركات التي استثمرت بكثافة في الذكاء الاصطناعي، ويركز متصفحها الجديد Opera One على الذكاء الاصطناعي، وهو بمنزلة محاولة لتزويد المستخدمين بتجربة مبتكرة لأولئك الذين يبحثون عن مثل هذا المنتج.

وأصدرت أوبرا في منتصف عام 2023 متصفح Opera One، وهو نسخة جديدة من متصفحها التقليدي تتمتع بمزايا فريدة، مثل إدماج مساعد الذكاء الاصطناعي المسمى Aria.

ويوفر Aria وصولاً مجانيًا إلى الحل المستند إلى GPT وبيانات الويب في الوقت الفعلي، ويمكن أيضًا تدريب Aria على الكتابة بأسلوب المستخدم الفريد.

وعلى عكس المتصفحات الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتميز Opera One بأنه متصفح ذكاء اصطناعي يعد بتحسين تجربة التصفح للمستخدمين دون الحاجة إلى خدمات أو ملحقات إضافية مدفوعة.

ومن خلال برنامج AI Features Drop، تمنح أوبرا الآن مستخدمي Opera One الفرصة لاختبار مزايا الذكاء الاصطناعي التجريبية، وتوفر هذه المزايا مهام متصفح مفصلة وتعزز التجارب عبر الويب.

ومن أجل الاشتراك في البرنامج الجديد، تحتاج إلى تثبيت إصدار المطور من Opera One لنظام التشغيل ويندوز أو ماك أو لينكس، ومن المفترض أن تصل المزايا الجديدة كل أسبوعين.

وقالت الشركة: “نحن متحمسون لفرصة تقديم تجربة Opera One حقيقية إلى نظام التشغيل iOS بعد قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي”.