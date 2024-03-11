يوتيوب تتوقف عن عرض التوصيات دون حساب جوجل

لم تعد منصة يوتيوب تعرض مقاطع الفيديو الموصى بها للمستخدمين الذين سجلوا الخروج من حساب جوجل أو الذين يستخدمون وضع التصفح المتخفي، مما يجعل الأشخاص يشعرون بالقلق من تعرضهم للضغط من أجل تسجيل الدخول دائمًا إلى الخدمة.

ويعرض هذا التغيير صفحة رئيسية بسيطة عبر منصة مشاركة مقاطع الفيديو دون أي مقاطع فيديو أو نصائح بخصوص ما يجب مشاهدته.

وكانت يوتيوب تعرض في السابق اقتراحات الفيديو حتى في وضع التصفح المتخفي أو عند عدم تسجيل الدخول إلى حساب جوجل.

ويرى المستخدمون الذين يفتحون يوتيوب في وضع التصفح المتخفي رسالة تقول: “حاول البحث للبدء. ابدأ بمشاهدة مقاطع الفيديو لمساعدتنا في إنشاء خلاصة لمقاطع الفيديو التي قد تعجبك”، مع عدم التوصية بمقاطع الفيديو.

ولا تعرض المنصة أي اقتراحات عند البحث عن شيء، وتستمر يوتيوب بعرض الرسالة السابقة من أجل حث المستخدمين على مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو.

ووفقًا لملاحظات البعض عبر منصة إكس، فإن المستخدمين الذين مسحوا سجل البحث والمشاهدة أو أوقفوا تشغيل إعدادات السجل لا يرون أيضًا أي اقتراحات عند تسجيل الدخول.

ويعتقد بعض الأشخاص أن يوتيوب تنتهج هذا الأمر، وتحاول إجبار المستخدمين على تشغيل إعدادات السجل.

وقد تعتقد أن السلوك الجديد محدود إقليميًا بسبب قوانين الخصوصية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا أو قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، مع أن الصفحة الرئيسية الفارغة تظهر عند زيارة المنصة عبر العديد من المواقع الجغرافية المختلفة، مما يجعل من المحتمل أن تكون الصفحة الرئيسية الجديدة متاحة على نطاق واسع.

وتوقفت جوجل سابقًا عن عرض التوصيات للمستخدمين الذين سجلوا الدخول مع إيقاف سجل المشاهدة، مع أنها غيرت موقفها وأعادت تقديم التوصيات لجميع المستخدمين الذين سجلوا الدخول في نهاية عام 2023، مع الاعتراف بحدوث ذلك عن طريق الخطأ.