مقارنة بين هاتفي Xiaomi 14 Ultra و Galaxy S24 Ultra

يُعدّ Xiaomi 14 Ultra أحدث هاتف رائد تطلقه شركة شاومي، ويتمتع بمواصفات قوية تجعله منافسًا للهواتف الرائدة الأخرى الأكثر شعبية مثل: هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra.

يشترك كلا الهاتفين في نوع المعالج وسعة ذاكرة التخزين الداخلية، وسعة البطارية، كما أن كلا الهاتفين يحتويان على كاميرا خلفية رباعية العدسات، وشاشات متقاربة في الحجم والدقة.

فإذا كنت ترغب في شراء واحد من هواتف أندرويد الرائدة الجديدة، وتفكر في هاتفي Xiaomi 14 Ultra و Galaxy S24 Ultra سنوضح لك جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما لمساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك:

التصميم:

اختارت كل من شاومي وسامسونج تصاميم مختلفة تمامًا لهواتفهما الرائدة، وعند النظر إلى كلا الهاتفين ستلاحظ أن شاومي اختارت تصميمًا لافتًا للنظر أكثر من تصميم هاتف سامسونج.

وأبرز جوانب التصميم في Xiaomi 14 Ultra الإطار الدائري البارز الذي يُحيط بعدسات الكاميرا الخلفية ويظهر في منتصف الجهة الخلفية، وأما الجهة الخلفية في هاتف سامسونج فتتضمن أربع عدسات وكل واحدة محاطة بإطار منفصل عن إطار العدسة الأخرى. وفيما يتعلق بتصميم الجهة الأمامية، اختارت سامسونج شاشة مسطحة تمامًا، وأما هاتف شاومي فيتضمن شاشة منحنية.

يمتاز S24 Ultra بأنه رقيق؛ إذ يبلغ سُمكه 8.6 ملم وأما هاتف Xiaomi 14 Ultra فيبلغ سُمكه 9.2 ملم، ومع ذلك فإن هاتف شاومي أخف قليلًا من هاتف سامسونج؛ إذ يزن 220 جرامًا، ويزن هاتف سامسونج 232 جرامًا.

يحتوي كلا الهاتفين على جوانب مسطحة، لزيادة الراحة في أثناء الإمساك بالهاتف، وكلاهما يدعمان مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

الشاشة:

تأتي الشاشات في كلا الهاتفين متقاربة في الحجم والدقة، كما تدعمان معدل التحديث نفسه ويبلغ 120 هرتزًا، لكن شاشة Xiaomi 14 Ultra تتمتع بسطوع تبلغ ذروته 3000 شمعة في المتر المربع، وأما ذروة سطوع شاشة هاتف S24 Ultra فتبلغ 2600 شمعة في المتر المربع.

يضم هاتف Xiaomi 14 Ultra شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بمقاس قدره 6.73 بوصات، وتتمتع بدقة قدرها 1440 × 3200 بكسل، وهي أعلى قليلًا من دقة شاشة هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra التي تبلغ 1440 × 3120 بكسلًا، وتأتي شاشة هذا الهاتف من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) وبقياس قدره 6.8 بوصات.

المعالج والأداء:

يعمل هاتفا Xiaomi 14 Ultra و Galaxy S24 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويأتي كلا الهاتفين مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، لكن هاتف Xiaomi 14 Ultra يتوفر بخيار آخر يأتي بسعة قدرها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل هاتف Xiaomi 14 Ultra بنظام التشغيل HyperOS الجديد من شاومي والمعتمد على نظام أندرويد 14، ويوفر تحسينات وسلاسة عالية في تجربة استخدام هواتف شاومي الحديثة.

أما هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra فيعمل بنظام أندرويد 14 وواجهة المستخدم One UI 6.1 من سامسونج، ويتضمن مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يوفرها المساعد الذكي Galaxy AI.

تساعد هذه المزايا في تحسين تجربة استخدام هواتف سامسونج الجديدة وتُسهل أداء العديد من المهام، وبالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف سامسونج إس24 ألترا مع قلم إلكتروني مدمج يساعد في تدوين الأفكار والملاحظات وتصفح الويب والتطبيقات المختلفة.

وفيما يتعلق بتحديثات نظام التشغيل، يتفوق هاتف سامسونج بهذا الجانب، فقد وعدت الشركة بتحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية مدة قدرها سبع سنوات، وأما شاومي فقد وعدت بأربعة تحديثات لنظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

البطارية والشحن:

يحتوي كلا الهاتفين على بطاريات تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم بطارية S24 Ultra الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، وتدعم بطارية هاتف شاومي الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 90 واطًا.

تصل نسبة الشحن في هاتف سامسونج إلى 65% في 30 دقيقة، وهي المدة ذاتها التي تحتاج إليها لشحن هاتف Xiaomi 14 Ultra بالكامل.

وفيما يتعلق بالشحن اللاسلكي تدعم بطارية هاتف شاومي الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، ويمكن شحن البطارية بالكامل في مدة تقل عن ساعة، وأما بطارية هاتف S24 Ultra فتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا فقط.

الكاميرا:

يضم هاتفا Xiaomi 14 Ultra و Galaxy S24 Ultra كاميرات خلفية رباعية العدسات، ولكن مواصفات الكاميرات في كلا الهاتفين تختلف بنحو كبير، فقد اختارت كل شركة نهجًا مختلفًا فيما يتعلق بمواصفات العدسات وطريقة معالجة الصور؛ إذ ركزت سامسونج في العدسة الرئيسية للكاميرا الخلفية التي تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وحسّنت كيفية معالجة الصور الناتجة باستخدام الكاميرا الرئيسية لتبدو طبيعية أكثر مقارنةً بالصور التي يُنتجها الطراز السابق S23 Ultra.

أما العدسة الثانية فهي فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتأتي العدسة المقرّبة الأولى بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمقدار يبلغ 3x، وأما العدسة المقرّبة الثانية فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمقدار يبلغ 5x.

أما شركة شاومي فلم تركز في عدسة واحدة وتمنحها دقة عالية جدًا مقارنةً بالعدسات الأخرى، بل زودت هاتفها بأربع عدسات تأتي جميعها بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتضم الكاميرا الأساسية مستشعر LYT-900 من سوني، وهو من أحدث وأفضل المستشعرات. وتضم الكاميرات الأخرى مستشعر سوني IMX858.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بسعر يبدأ من 1300 دولار، ويُباع هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.

أيهما تختار؟

يُعدّ كل من Xiaomi 14 Ultra و Galaxy S24 Ultra من أفضل هواتف أندرويد في عام 2024، وكلاهما يحتويان على نظام كاميرا يمتاز بمواصفات قوية؛ مما يجعلهما من الهواتف المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، ويعتمد اختيار أحدهما على الرغبات الشخصية فيما يتعلق بالتصميم والألوان، بالإضافة إلى السعر.

يأتي هاتف شاومي بمواصفات أفضل قليلًا من مواصفات هاتف سامسونج فيما يتعلق بسرعة الشحن وخيارات ذاكرة الوصول العشوائي؛ إذ يتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وتدعم بطاريته الشحن السريع، فإذا كانت هذه المزايا مهمة لك فاختر هاتف شاومي.

ومع ذلك يمتلك هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra مزايا خاصة غير متوفرة في هاتف شاومي، وأبرزها: القلم الإلكتروني S Pen، ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي، ودعم تحديثات النظام مدة قدرها سبع سنوات.

وإذا كنت ستعتمد في الاختيار على السعر، فاختر هاتف شاومي؛ لأنه يُباع بسعر أرخص قليلًا من سعر هاتف سامسونج.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Xiaomi 14 Ultra و Galaxy S24 Ultra:

Galaxy S24 Ultra Xiaomi 14 Ultra المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.8 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.73 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. رباعية العدسات، وتأتي جميع العدسات بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5000 ميلّي أمبير/ الساعة. 5000 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والرمادي، والأزرق، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، والبرتقالي. الأسود، والرمادي، والأبيض، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 14. HyperOS المعتمد على نظام أندرويد 14. الوزن 232 جرامًا. 220 جرامًا. السعر يبدأ من 1300 دولار . يبدأ من 1099 دولارًا .