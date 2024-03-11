المفوضية الأوروبية تنتهك القانون بسبب مايكروسوفت

تسببت برمجيات مايكروسوفت بمشكلة للسلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، إذ قالت هيئة مراقبة الخصوصية بالاتحاد الأوروبي إن استخدام المفوضية الأوروبية لبرامج مايكروسوفت ينتهك قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

كما فشلت السلطة التنفيذية للكتلة في تنفيذ ضمانات كافية للبيانات الشخصية المنقولة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وأمر المشرف الأوروبي على حماية البيانات المفوضية الأوروبية باتخاذ تدابير للامتثال لقواعد الخصوصية ووقف نقل البيانات إلى الشركة الأمريكية والشركات التابعة الموجودة في بلدان ثالثة التي ليس لديها اتفاقيات خصوصية مع الاتحاد الأوروبي، مع تحديد موعد نهائي في تاريخ 9 ديسمبر.

وجاء قرار هيئة مراقبة الخصوصية بالاتحاد الأوروبي بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات بسبب مخاوف بخصوص نقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة بعد أن كشف عميل المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن في عام 2013 عن عمليات مراقبة جماعية أمريكية.

وقالت الهيئة الرقابية في بيان لها: “لقد فشلت المفوضية الأوروبية في توفير الضمانات المناسبة لضمان حصول البيانات الشخصية المنقولة خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية على مستوى معادل أساسي من الحماية التي يضمنها الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية”.

وتتكون المنطقة الاقتصادية الأوروبية من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

وقالت هيئة مراقبة الخصوصية بالاتحاد الأوروبي: “لم تحدد المفوضية الأوروبية في عقدها مع مايكروسوفت أنواع البيانات الشخصية المجمعة والأغراض الصريحة والمحددة لجمع تلك البيانات الشخصية عند استخدام Microsoft 365”.

وتعد Microsoft 365 بمنزلة الحزمة الإنتاجية المتضمنة برنامج المستندات وورد وبرنامج جداول البيانات إكسل وبرنامج العروض التقديمية باور بوينت وبرنامج رسائل البريد الإلكتروني أوتلوك.

وأمرت هيئة حماية البيانات المفوضية الأوروبية بتعليق جميع عمليات إرسال البيانات الناتجة عن استخدامها لحزمة Microsoft 365 إلى مايكروسوفت والشركات التابعة لها والمعالجين الفرعيين الموجودين في بلدان خارج أوروبا غير المشمولين بقرار ملاءمة البيانات.

ولدى الاتحاد الأوروبي حاليًا اتفاقيات بخصوص ملاءمة البيانات مع 16 دولة، ويشمل ذلك الأرجنتين واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.

كما طالبت هيئة حماية البيانات السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من أن استخدامها لحزمة مايكروسوفت يتوافق مع قواعد الخصوصية.