شاومي تزيل ميزة شائعة من HyperOS

أزالت شاومي في خطوة غير متوقعة ميزة تشغيل الفيديو في الخلفية الشائعة من نظامها التشغيلي HyperOS.

ولن يكون خيار تشغيل الفيديو في الخلفية الذي يأتي مع MIUI 12 متاحًا بعد الآن في HyperOS.

ويبدو أن العلامة التجارية الصينية قررت إزالة الخيار بعد تحذير جوجل.

وتتيح جوجل القدرة على تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية مع إيقاف تشغيل الشاشة لمستخدمي يوتيوب المميزين فقط.

وكانت هذه الميزة الموجودة سابقًا في تطبيقات، مثل يوتيوب، تتيح للمستخدمين الذين ليس لديهم اشتراك مميز الاستماع بسهولة إلى الموسيقى التي يريدونها في الخلفية.

وتزيل شاومي هذه الميزة تدريجيًا من صندوق أدوات الفيديو والألعاب مع التحديثات الجديدة.

وحصل صندوق أدوات الفيديو والألعاب على إشادة من المستخدمين بسبب مزاياه المفيدة، وأضافته شاومي إلى MIUI 12.

ولن يكون خيار تشغيل مقاطع الفيديو مع إيقاف تشغيل الشاشة متاحًا في صندوق أدوات الفيديو والألعاب ضمن MIUI 15، أو HyperOS كما تسميه شاومي.

ويجب على أولئك الذين ما زالوا يرغبون في استخدام هذه الميزة الاشتراك في اشتراك يوتيوب المميز.

وفي حال ترقية تطبيق الأمان ضمن إصدار MIUI 12 و MIUI 13 و MIUI 14 و MIUI 15، فإن الشركة تعطل القدرة على تشغيل مقاطع الفيديو مع إيقاف تشغيل الشاشة.

وقد يمتنع مستخدمو MIUI 12 و MIUI 13 و MIUI 14 و HyperOS عن تثبيت التحديث البرمجي لتجنب تعطيل الميزة.

واضطرت العلامة التجارية إلى الالتزام بسياسات جوجل وإزالة الميزة.

وقالت الشركة: “نظرًا إلى متطلبات الامتثال، نأسف لإبلاغك بأننا أزلنا وظيفة تشغيل صوت الفيديو مع إيقاف تشغيل الشاشة في ميزة صندوق أدوات الفيديو ووظيفة إيقاف تشغيل الشاشة في ميزة صندوق أدوات اللعبة من خلال التحديثات الهوائية”.

وتستخدم شاومي MIUI حصريًا للصين، مع تزويد الدول الأخرى بنظام HyperOS. وكانت الشركة قد كشفت في الشهر الماضي عن قائمة الأجهزة التي من المفترض حصولها على HyperOS في النصف الأول من عام 2024.