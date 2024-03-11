سامسونج تكشف عن Galaxy A55 و Galaxy A35

كشفت سامسونج عن هاتفي Galaxy A55 و Galaxy A35، وهما هاتفان ذكيان يظهران التزام الشركة بتوفير أفضل ابتكارات الأجهزة للجميع.

ويأتي كلا الجهازين مزودين بمزايا أمان واسعة، مثل Knox Vault، بالإضافة إلى إمكانات التصوير الفوتوغرافي الجديدة، والشاشة المتكيفة مع محيط المستخدمين باستخدام Vision Booster.

وزودت الشركة Galaxy A55 و Galaxy A35 بالشاشة نفسها، وهي شاشة من نوع Super AMOLED بقياس قدره 6.6 بوصات وبدقة قدرها 1080×2340 بكسل مع معدل تحديث قدره 120 هرتز.

ويشترك الجهازان في البطارية البالغة سعتها مقدار 5000 ميلي أمبير مع دعم شحن بقوة قدرها 25 واط ولغة التصميم الجديدة من سامسونج Key Island.

ويستخدم هاتف Galaxy A55 المعدن في الإطار بدلًا من البلاستيك الموجود في هاتف Galaxy A35.

ويحتوي Galaxy A55 معالج Exynos 1480 مع وحدة معالجة الرسومات Xclipse 530 المستندة إلى AMD RDNA2، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي قدرها إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

في حين يأتي Galaxy A35 مع معالج Exynos 1380 القديم الذي استخدمته سامسونج في هاتف Galaxy A54، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي قدرها إما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وزودت سامسونج هاتف Galaxy A55 بكاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، في حين يوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويأتي هاتف Galaxy A35 مزودًا بكاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويحصل هاتفا Galaxy A55 و Galaxy A35 على Knox Vault، وهي أول مرة ضمن سلسلة Galaxy A.

ويعد Knox Vault بمنزلة بيئة تنفيذ آمنة قائمة على الأجهزة ومعزولة فعليًا عن المعالج وذاكرة الوصول العشوائي، وهي تحمي البيانات الهامة ضمن الجهاز، مثل رمز التعريف الشخصي وكلمات المرور والأنماط، كما أنها تحمي مفاتيح تشفير الهاتف.

كما أضافت سامسونج Knox المستقل، ويمكنك الحصول على ميزة Auto Blocker التي يمكنها إيقاف عمليات تثبيت التطبيقات المشبوهة، وفحص الجهاز بحثًا عن البرامج الضارة، ومنع الأوامر الضارة.

وتعد سامسونج بأربع سنوات من التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل وخمس سنوات من تصحيحات الأمان للهواتف الجديدة ضمن سلسلة Galaxy A.

ويأتي Galaxy A55 بسعر قدره 480 يورو لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، وبسعر قدره 530 يورو لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، ولم تكشف الشركة بعد عن سعر نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

في حين يأتي Galaxy A35 بسعر قدره 380 يورو لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، وبسعر قدره 450 يورو لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.