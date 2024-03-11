سامسونج تعلن هاتفها الجديد Galaxy M15 5G

أعلنت سامسونج رسميًا عن هاتفها الجديد Galaxy M15 5G، وهو هاتف من الفئة الاقتصادية، لكنه يدعم شبكات الجيل الخامس، ويحتوي على بطارية ضخمة.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع سوبر أمولد قياسها 6.5 إنشات بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 800 شمعة، من أجل رؤية واضحة تحت أشعة الشمس.

وفيما يتعلق بالأداء، لم تفصح سامسونج عن المعالج على نحو صريح، لكنها أشارت إلى أن الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز، ومن المرجح أنه معالج +Dimensity 6100 من ميدياتيك، مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت، يمكن زيادتها حتى تيرابايت عن طريق إدراج بطاقة ذاكرة خارجية MicroSD.

ويعمل هاتف Galaxy M15 5G بنظام التشغيل أندرويد 14، وتعد سامسونج بتوفير تحديثات رئيسية لنظام أندرويد حتى أربع سنوات قادمة، بالإضافة إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

ويتميز هاتف Galaxy M15 5G بوجود كاميرا خلفية ثلاثية؛ كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل. أما كاميرا السيلفي الأمامية، فهي بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

ويضم الهاتف بطارية كبيرة بسعة تبلغ 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 واطًا، ويحتوي الهاتف على منفذ السماعات السلكية 3.5 ملم، وحساس للبصمات بجانب الهاتف.

ولم تضف سامسونج جديدًا فيما يتعلق بتصميم هاتف Galaxy M15 5G، إذ يأتي الهاتف بحافات مستديرة قليلًا، وتوجد ثلاث حلقات للكاميرات الخلفية، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي الأزرق الفاتح والأزرق الداكن والرمادي، ولم تكشف سامسونج عن سعر الهاتف حتى الآن.