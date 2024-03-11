جوجل كروم يختبر تحويل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات

تختبر جوجل ميزة جديدة في متصفح كروم تتيح للمستخدمين تحويل مواقعهم الإلكترونية المفضلة التي يتصفحونها دوريًا عبر الحاسوب إلى تطبيقات.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة في متصفح كروم، التي تحمل اسم كاناري 124، فستوفر جوجل خيارًا جديدًا لتحويل المواقع وصفحات الإنترنت إلى تطبيقات، وسيكون بالإمكان تنفيذ ذلك عبر الذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على خيار الحفظ والمشاركة، ثم اختيار “تثبيت الصفحة كتطبيق”.

وباستخدام تلك الميزة، يمكن تحويل أي موقع ويب يزوره المستخدم بانتظام إلى تطبيق له اختصار موجود في سطح المكتب، أو تثبيته في شريط المهام لتسهيل الوصول إليه، دون البحث عنه في علامات تبويب المتصفح. وعند الضغط على أيقونة التطبيق، يفتح موقع الويب في نافذة خاصة منفصلة عن تبويبات كروم.

وتعتمد تلك الميزة على تقنية تطبيقات الويب التقدمية، التي يُشار إليها اختصارًا PWAs، وهي عبارة عن تطبيقات تشبه التطبيقات التقليدية لكنها تعمل عبر الويب في مختلف أنظمة التشغيل، وهي تستطيع عرض الإشعارات، ولا تستهلك مساحة تُذكر في الأجهزة، ويمكن تثبيتها أو إزالتها بضغطة زر، وقد توفر عدة وظائف دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض المواقع التي لديها بالفعل تطبيقات ويب تقدمية خاصة بها، مثل يوتيوب وتويتر وفيسبوك وريديت وغيرها، وهي تطالب المستخدمين بتثبيتها عادة من خلال أيقونة موجودة في شريط العنوان.

ومن المنتظر أن تتوفر الميزة الجديدة في متصفح جوجل كروم مع إصدار 124 المستقر الذي سيصدر قريبًا.