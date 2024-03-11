جوجل تختبر إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية في نظام أندرويد

تختبر جوجل ميزة جديدة في نظام أندرويد تتيح للمستخدمين إمكانية إرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية.

ورُصدت الميزة الجديدة في آخر الإصدارات التجريبية المتاحة لنظام أندرويد 14، ومن المتوقع أن تكون متاحة على نحو نهائي مع نظام أندرويد 15 في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وقدمت جوجل صفحة جديدة في إعدادات النظام عنوانها “المراسلة عبر الأقمار الصناعية” Satellite Messaging. ووفقًا لتلك الصفحة، قد يتمكن المستخدمون الذين لديهم حسابات مؤهلة من “إرسال الرسائل النصية واستقبالها عبر القمر الصناعي”، ويوجد زر يمكن المستخدمين من الاشتراك في تلك الميزة عند توفرها.

ويؤدي النقر على زر “المزيد” في الصفحة إلى فتح صفحة ويب تابعة لشركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile، مما يعني أنها قد تكون أحد مزودي تلك الخدمة مع نظام أندرويد 15.

وكانت شركة T-Mobile قد تعاونت في وقتٍ سابق مع شركة SpaceX لتحسين الاتصال في المناطق النائية التي لا تحتوي على إشارة للشبكات الخلوية اعتمادًا على الأقمار الصناعية، كما أطلقت SpaceX أيضًا خدمة “Direct to Cell” التي تتيح إرسال الرسائل عبر الأقمار الاصطناعية من الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الرابع 4G LTE وإليها.

وتحاول جوجل الاستفادة من تلك الميزة على نحو أساسي في نظام أندرويد من أجل إتاحتها للمستخدمين لتوظيفها في التواصل العادي، أو في حالات الطوارئ.

ويُعاب على تلك الميزة أنها قد لا تتوفر إلا في عدد محدود من الدول والمناطق، وقد يكون هناك تأخير في تسليم الرسائل، كما قد تؤثر العوائق الجوية والمادية أيضًا في جودة الإشارة، وفقًا لما ذكرته جوجل في صفحة الإعدادات.