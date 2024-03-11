تقرير: هواوي استخدمت تقنية أمريكية لصناعة معالجات متقدمة

سلط تقرير جديد لوكالة بلومبرغ الأمريكية الضوء على الإنجاز الذي حققته شركة هواوي الصينية في صناعة معالجات متقدمة في الإصدارات الأخيرة من هواتفها الذكية في ظل الحظر الذي فرضته عليها الحكومة الأمريكية.

وأفاد التقرير بأن هواوي بالتعاون مع شركة تصنيع الرقاقات الإلكترونية الصينية SMIC استخدمت تقنيات من شركتي Applied Materials و Lam Research الأمريكيتين لإنشاء رقاقة إلكترونية بدقة تصنيع قدرها 7 نانومتر.

وليست تلك التقنية الأحدث في تصنيع المعالجات، لكنها تتجاوز الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على هواوي في نزاع الرقاقات الذي بدأ قبل عدة أعوام.

ووفقًا للتقرير، فقد استحوذت شركة SMIC على التقنية الأمريكية قبل أن تنفذ وزارة التجارة الأمريكية حظرًا نهاية عام 2022، لمنع الشركات الأمريكية من توريد معدات صناعة الرقاقات المتقدمة للشركات الصينية، كما حظرت القيود الأمريكية اللاحقة مبيعات المعدات لشركة هواوي وغيرها من الشركات الصينية، بسبب “مخاوف تتعلق بالأمن القومي”.

وكان تقرير سابق لبلومبرغ نُشر في أكتوبر الماضي قد أشار إلى أن شركة SMIC تستخدم تقنية من شركة ASML الهولندية لإنتاج رقاقات هواوي المتقدمة الأخرى.

وأفاد التقرير بأن وزارة التجارة الأمريكية لم تجد دليلًا على إنتاج SMIC تلك الرقائق المتقدمة بكميات كبيرة. ومع ذلك، فقد شهدت مبيعات هواتف هواوي “ميت 60” مبيعات قوية منذ إطلاقها منتصف العام الماضي وحتى الآن، في مقابل انخفاض لمبيعات هواتف آيفون في الصين.

ومن المتوقع أن تستخدم الشركة الصينية رقاقاتها المتقدمة في هواتف P70 التي ستطلقها الشركة خلال وقت قريب.