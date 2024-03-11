تسريب تشكيلة معالجات كوالكوم سنابدراجون X Elite و X Plus الجديدة

كشفت أحدث التسريبات تشكيلة معالجات سنابدراجون X Elite و X Plus من شركة كوالكوم المخصصة لأجهزة الحواسيب الشخصية الموجهة للذكاء الاصطناعي والتي تعمل بنظام ويندوز.

وتستعد كوالكوم لطرح 8 معالجات سنابدراجون X Elite و X Plus في منتصف عام 2024، ومن المقرر أن تشكل المعالجات المستندة إلى ARM منافسة قوية لمعالجات آبل وإنتل و AMD.

وبناءً على أحدث التعريفات، يبدو أن كوالكوم ستقدم معالجاتها بثمانية إصدارات متنوعة، وكل إصدار من هذه الإصدارات سيأتي بعدد نويات وترددات واستهلاك طاقة مختلف.

ولم يكشف عن مواصفات هذه المعالجات رسميًا، لكن إصدار X Elite X1E80100 كُشف عنه في وقت سابق، إذ يأتي هذا المعالج مع 12 نواة، ثماني نويات P وأربع نويات E، بتردد يصل إلى 4.3 جيجاهرتز.

ووفقًا للنتائج التي تسربت في 25 من فبراير، يبدو أن معالج X Elite X1E80100 قادر على منافسة وحدات المعالجة المركزية الحالية مثل معالج AMD Ryzen 8040 ومعالج إنتل Core Ultra 9 185H.

ويتوقع أن تأتي معالجات سنابدراجون X Elite بأداء أقوى، في حين تأتي معالجات سنابدراجون X Plus بعدد نويات أدنى من X Elite وبمعدل استهلاك طاقة منخفض.

وستعتمد كوالكوم على وحدة معالجة الرسوم Adreno القادمة بإصدار أفضل. علاوة على ذلك يؤكد التعريف أيضًا أن وحدة معالجة الرسوم متوافقة مع مكتبة DX11 و DX12 و Vulkan.

ويبدو أن معالجات كوالكوم سنابدراجون الجديدة ستكون مصممة بنويات وحدة المعالجة المركزية Oryon المستندة إلى دقة تصنيع قدرها 4 نانومتر من شركة TSMC، مع ذاكرة مخبأة بحجم يصل إلى 42 ميجابايت، ووحدة المعالجة العصبية (NPU) المستندة إلى معمارية Hexagon بأداء حوسبي قدره 75 تريليونًا من العمليات في الثانية (TOPS) لتحسين عمليات الذكاء الاصطناعي، ووحدة معالجة الرسوم Adreno القادمة بأداء حوسبي قدره 4.6 تيرافلوب من العمليات في الثانية (TFLOP).

أخيرًا، ستدعم هذه المعالجات ذاكرة LPDDR5x بحجم قدره 64 جيجابايت وبتردد يصل إلى 8533 ميجاهرتز، ودعم أقراص SSD PCIe Gen 4.0 NVMe مع أحدث حلول الاتصال اللاسلكي مثل WIFI7 و BT 5.4.