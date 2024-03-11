تسريبات: معالج إنتل Lunar Lake يحقق قفزة كبرى في أداء تعدد النويات

يبدو أن معالجات إنتل Lunar Lake ستقدم قفزة كبرى في أداء تعدد النويات باستخدام بنية نويات P ونويات E الجديدة، وذلك وفقًا لحساب Bionic Squash في منصة X.

اللافت أن معالجات Lunar Lake مع نويات P تفتقر إلى دعم تقنية Hyper-Threading ولكنها في الوقت نفسه تقدم أداءً أفضل في تعدد النويات بنسبة تصل إلى 50% من معالجات Meteor Lake.

وتستهدف معالجات Lunar Lake أجهزة الحواسيب المحمولة الرقيقة والخفيفة مع التركيز على تحسين مستوى الأداء لكل واط وتحسين أداء وحدة المعالجة العصبية (NPU) أيضًا.

ومن المتوقع أن تأتي معالجات Lunar Lake، مع نويات P المستندة إلى معمارية Lion Cove ونويات E المستندة إلى معمارية Skymont ووحدة معالجة الرسوم المستندة إلى معمارية Xe2-LPG (باسم Battlemage)، بأداء أفضل بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بمعالجات Meteor Lake.

وتشير النتائج المسربة إلى أن معالج Lunar Lake-U يأتي بمعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 17 واطًا ويأتي مع 4 نويات P و 4 نويات E بإجمالي قدره 8 نويات و 8 خيوط، مقارنة بمعالج Meteor Lake-U الذي يستهلك قرابة 15 واطًا ويأتي مع نواتي P و 8 نويات E ونواتي LP-E بإجمالي قدره 12 نواة و 14 خيطًا.

ويُقال إن شركة إنتل سمحت بفتح معدل استهلاك الطاقة (TDP) الذي يصل إلى 30 واطًا بسبب حاجة الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) إلى معالجات بأداء أقوى تلبي متطلبات جميع المستخدمين.

واخُتبر معالج Lunar Lake-U في أشهر برامج الاختبار مثل: Cinebench 23 و Geek Bench 5 و Geek Bench 4.5. ووفقًا للنتائج، حقق معالج إنتل Lunar Lake-U أداءً أفضل في اختبار تعدد النويات بنسبة تصل إلى 50% تقريبًا من معالج Meteor Lake.

وقد تعود هذه الزيادة الكبرى في مستوى الأداء إلى نويات Lion Cove و Skymont الجديدة، إذ يتوقع أن تستخدمها إنتل أيضًا في معالجات Arrow Lake لأجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة في وقت لاحق من هذا العام.

والمؤكد أن إنتل ستعمل أيضًا على إدماج ذاكرة LPDDR5X بتردد يصل إلى 8533 ميجاهرتز بحجم قدره 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت مباشرة في حزمة الرقاقة.

ويهدف هذا التصميم الجديد إلى تقليل حجم قالب الرقاقة إلى أدنى حد مع تحسين الأداء مقارنة بتكوينات الذاكرة التقليدية، إذ ستكون عملية الاتصال بين الذاكرة ونويات المعالج المركزي أسرع وأفضل.

أخيرًا، يتوقع أن تكشف إنتل المزيد من تفاصيل معالجات Lunar Lake في معرض Computex 2024 مع توقعات بإطلاق هذه المعالجات في نهاية عام 2024.