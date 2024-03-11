بائعو التجزئة يبدؤون بفتح باب الحجز الأولي لمعالج إنتل i9-14900KS

بدأ بعض بائعي التجزئة، مثل متجر Carousell Singapore، فتح باب الحجز الأولي لأقوى معالجات إنتل Core i9-14900KS من الجيل الرابع عشر Raptor Lake.

ويعد المعالج المركزي Core i9-14900KS أقوى وأهم معالج في سلسلة معالجات Raptor Lake Refresh، إذ يتوقع أن يحقق سرعة تردد تصل إلى 6.2 جيجاهرتز لنواة واحدة أو اثنتين، مع معدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 410 واط.

ويتوقع أن يحصل معالج Core i9-14900KS على لقب أسرع معالج مخصص للألعاب في العالم. ويُشاع أن إنتل منحت الوقت الكافي ليغمر معالج Core i9-14900K السوق بكميات كبرى، وفي الوقت نفسه كانت تحتفظ بالإصدارات الخاصة KS من رقاقات معالج Core i9-14900K المميزة التي تستطيع أن تعمل بترددات عليا.

اللافت أن هذا المعالج المعروض في متجر Carousell Singapore برقم (BX8071514900KS) متاح للحجز الأولي بسعر يبلغ 1059 دولارًا سنغافوريًا، قرابة 794 دولارًا أمريكيًا. وكشف حساب momomo_us أيضًا، على منصة X، عرض متجر SE Computer الكوري معالج Core i9-14900KS بسعر يبلغ 709 دولارات.

ومن المتوقع أن يتميز معالج Core i9-14900KS بتردد معزز (Turbo) يصل إلى 200 ميجاهرتز، وتجدر الإشارة إلى أن معالج Core i9-14900K يأتي بمعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 253 واطًا.

ويتوقع أيضًا أن يستقر سعر المعالج المركزي إنتل Core i9-14900KS عندما يطلق رسميًا في 14 من مارس في الأسواق؛ لأن هذه الأسعار التي نشاهدها في بعض المتاجر مبالغ فيها.