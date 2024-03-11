إيلون ماسك: xAI تعتزم فتح مصدر روبوت الدردشة Grok

قال إيلون ماسك إن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التابعة له xAI تعتزم فتح مصدر روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok المنافس لروبوت الدردشة ChatGPT هذا الأسبوع.

ويأتي هذا التصريح بعد أيام من رفع دعوى قضائية على OpenAI والشكوى من أن الشركة الناشئة التي تدعمها مايكروسوفت قد انحرفت عن جذورها المفتوحة المصدر.

وأصدرت xAI روبوت الدردشة Grok في العام الماضي، وزودته بمزايا تشمل الوصول إلى المعلومات والآراء في الوقت الفعلي. وتتاح الخدمة للعملاء الذين يدفعون مقابل اشتراك منصة إكس الشهري البالغ قدره 16 دولارًا.

وساعد ماسك في تأسيس OpenAI مع سام ألتمان منذ ما يقرب من عقد من الزمن بصفتها ثقلًا موازنًا لهيمنة جوجل على مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت OpenAI مطالبة بجعل تقنيتها متاحة مجانًا للجمهور، مع أنها أصبحت مغلقة المصدر وحولت التركيز إلى تعظيم أرباح مايكروسوفت، كما زعم إيلون ماسك في الدعوى المرفوعة في أواخر الشهر الماضي.

وأثارت الدعوى جدلًا بين العديد من التقنيين والمستثمرين بخصوص مزايا الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر.

ووصف فينود خوسلا، الذي تعد شركته من أوائل الداعمين لشركة OpenAI، الإجراء القانوني الذي اتخذه إيلون ماسك بأنه إلهاء كبير عن أهداف الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام وفوائده.

في حين اتهم مارك أندريسن، المؤسس المشارك لشركة أندريسن هورويتز، خوسلا بالضغط من أجل منع أبحاث المصادر المفتوحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال أندريسن، الذي دعمت شركته (a16z) شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ميسترال: “تواجه كل تكنولوجيا جديدة مهمة تعمل على تعزيز رفاهية الإنسان حالة من الذعر الأخلاقي المصطنع”.

ويعني الوعد بفتح مصدر Grok انضمام xAI إلى قائمة متنامية من الشركات التي تطور تكنولوجيا مفتوحة المصدر، ويشمل ذلك ميتا وميسترال، وهي الشركة الفرنسية الناشئة للذكاء الاصطناعي التي نشرت التعليمات البرمجية لروبوتها للدردشة للجمهور.

ولطالما كان ماسك من دعاة المصادر المفتوحة. وقد فتحت تسلا مصادر العديد من براءات اختراعها.

وقال إيلون ماسك في عام 2014: “لن ترفع تسلا دعاوى قضائية بخصوص براءات الاختراع على أي شخص يريد استخدام تقنيتها بحسن نية”. كما فتحت إكس مصدر بعض خوارزمياتها في العام الماضي.