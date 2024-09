إنفيديا تواجه دعوى قضائية بسبب الذكاء الاصطناعي

تواجه إنفيديا دعوى قضائية من ثلاثة مؤلفين قالوا إنها استخدمت كتبهم المحمية بحقوق التأليف دون إذن لتدريب منصتها للذكاء الاصطناعي NeMo.

وقال بريان كين وعبدي ناظميان وستيوارت أونان إن أعمالهم كانت جزءًا من مجموعة بيانات تضم نحو 196640 كتابًا ساعدت في تدريب NeMo على محاكاة اللغة المكتوبة العادية، قبل حذفها في شهر أكتوبر بسبب الإبلاغ عن انتهاك حقوق التأليف.

وفي دعوى جماعية مقترحة رفعت على الشركة التي تشغل رقاقاتها الذكاء الاصطناعي في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية، قال المؤلفون إن عملية الإزالة تعكس اعتراف إنفيديا بأنها دربت NeMo على مجموعة البيانات، ومن ثَم انتهكت حقوق التأليف.

وتزعم الدعوى أن الكتب ضُمّنت في بيانات تعرف باسم The Pile، وهي تحتوي مجموعة من الكتب تسمى Books3، واعترفت إنفيديا بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي NeMo Megatron على The Pile و Books3.

وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات غير محددة للأشخاص في الولايات المتحدة الذين ساعدت أعمالهم المحمية بحقوق التأليف في تدريب النماذج اللغوية الكبيرة لمنصة NeMo في السنوات الثلاث الماضية.

ومن بين الأعمال التي تشملها الدعوى رواية Ghost Walk الصادرة عام 2008، ورواية Like a Love Story الصادرة عام 2019، ورواية Last Night at the Lobster الصادرة في عام 2007.

وتضاف الدعوى القضائية المرفوعة على إنفيديا إلى المجموعة المتزايدة من الدعاوى القضائية على شركات التكنولوجيا بخصوص استخدام المحتوى المحمي بحقوق التأليف في تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التقنية التي تولد محتوى جديدًا يعتمد على مدخلات، مثل النصوص والصور والأصوات.

وتروج إنفيديا لمنصة NeMo بصفتها وسيلة سريعة وبأسعار معقولة لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعد OpenAI وشريكتها مايكروسوفت من بين الشركات الأخرى التي واجهت دعاوى قضائية بخصوص هذه التكنولوجيا.

وأصبحت إنفيديا الواقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الشركة المفضلة لدى المستثمرين بسبب صعود الذكاء الاصطناعي.

وأدى دورها بصفتها الشركة الرائدة في صناعة الرقاقات المطلوبة للذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسهمها بمقدار 600 في المئة تقريبًا منذ نهاية عام 2022، مما منحها قيمة سوقية تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار.