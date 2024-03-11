آبل تعتزم تزويد AirPods Pro بميزة سمعية جديدة

تعتزم آبل تزويد AirPods Pro بميزة إمكانية وصول جديدة لصحة السمع مع وصول iOS 18، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن مارك جورمان من بلومبرغ.

ويوصف نظام التشغيل iOS 18 بأنه أكبر تحديث منذ سنوات، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكشف عنه آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين WWDC لهذا العام في شهر يونيو.

وأفاد جورمان أن آبل قد تعلن ميزة جديدة لإمكانية الوصول في AirPods Pro في الحدث نفسه، وهو وضع جديد للمساعدات السمعية.

ويقول جورمان إن AirPods Pro لن تحصل على أي تحديثات عتادية هذا العام. وتركز آبل بدلًا من ذلك على الجانب البرمجي للسماعة اللاسلكية، ولا تزال طريقة عمل ميزة المساعدات السمعية غامضة في الوقت الحالي.

وتوفر الشركة المصنعة لهواتف آيفون مزايا إمكانية الوصول، مثل الاستماع المباشر، عبر AirPods منذ عام 2018، إلى جانب ميزة تعزيز المحادثة عبر AirPods Pro منذ عام 2021.

وأوضحت التقارير الصادرة سابقًا أن الشركة تعتزم إدماج المزيد من مزايا صحة السمع في سماعات AirPods المستقبلية.

وتعمل ميزة الاستماع المباشر على تحويل آيفون إلى ميكروفون اتجاهي يلتقط الصوت وينقل كل شيء إلى AirPods في الوقت الفعلي. وفي الوقت نفسه، تستخدم ميزة تعزيز المحادثة الميكروفون لالتقاط الصوت وتحسينه من أجل سماع أفضل.

وأفاد جورمان في السابق أن أجهزة AirPods المستقبلية قد تحصل على ميزة اختبار السمع التي من المفترض أن تتيح للمستخدمين إمكانية اكتشاف أي مشكلات في السمع.

وتعمل هذه الميزة من خلال تشغيل أصوات ونغمات مختلفة لتحديد قدرة السمع لدى المستخدم.

ولم تروج آبل سابقًا سماعات الأذن بصفتها جهاز مساعد للسمع، لأن هذا يتطلب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التنظيمية.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن أداة السمع هي أي جهاز قابل للارتداء مصمم أو معروض لغرض مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو التعويض عنه.

ويشمل هذا التعريف كلًا من أجهزة التوصيل الهوائي وأجهزة التوصيل العظمي في مجموعة متنوعة من الأساليب.

وأنشأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في شهر أغسطس من عام 2022 فئة جديدة من المساعدات السمعية التي يمكن شراؤها دون وصفة طبية ودون أي فحص طبي أو وصفة طبية.

وتسمى الفئة الجديدة منتجات تضخيم الصوت الشخصية PSAPs، وتعرف منتجات تضخيم الصوت الشخصية بأنها أي منتج إلكتروني مخصص للمستهلكين غير ضعاف السمع لتضخيم الأصوات في بيئات معينة، مثل الصيد أو الأنشطة الترفيهية الأخرى، وليس المقصود منه مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو التعويض عنه.

وعلى عكس أجهزة السمع، فإن منتجات تضخيم الصوت الشخصية ليس المقصود منها علاج المرض أو تخفيفه أو الوقاية منه، وليس المقصود منها التأثير في بنية الجسم أو وظيفته.

وليس من الواضح بعد إذا كانت آبل بحاجة إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل تقديم ادعاءات صريحة أو ضمنية بخصوص وضع السمع المشاع.