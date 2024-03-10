TSMC تعتزم توظيف 6 آلاف موظف هذا العام

وفقًا للتقرير الصادر عن المؤسسة الإعلامية الصينية Ctee، صرحت TSMC خلال زيارتها للجامعة الوطنية التايوانية أنها بحاجة إلى تعزيز قوتها العاملة بمزيد من الأفراد للمضي قدمًا نحو المستقبل.

وتهدف الشركة إلى توظيف أكثر من 6 آلاف موظف هذا العام، ومن ذلك المهندسون والفنيون. وتشير هذه الزيادة الهائلة إلى أن شركة TSMC تخطط بالفعل للمستقبل، مما يعني أنه ربما نشهد نموًا كبيرًا في توسيع منشآت الشركة، بدءًا من زيادة عدد الموظفين.

وقد أصبح موقع TSMC محوريًا للغاية في صناعة التكنولوجيا خلال السنوات الماضية، إذ تتحمل هذه الشركة العملاقة في مجال أشباه الموصلات مسؤولية توفير معظم الرقاقات الضرورية في العالم، وتعد TSMC الخيار الأول للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة الآلية.

وبالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على الزيادة التدريجية في متوسط رواتب القوى العاملة، إذ يزعم أن TSMC رفعت نسبة زيادة الرواتب.

وستكون هذه الزيادة المتوقعة أعلى من النسبة التي قدرها 3% و 5%، والتي أقرت في العام الماضي، وذلك للحفاظ على التزامها بتوفير أفضل بيئة عمل لموظفيها.

وعلاوة على ذلك، كثفت الشركة حملات التوظيف الدولية وأرسلت موظفين تايوانيين إلى مصانع عالمية أيضًا، وذلك في إطار برامج تبادل الخبرات.

ويشير قرار زيادة عدد الموظفين في TSMC إلى أن الشركة تمر بوضع مالي جيد حاليًا، خاصة أن أغلب الشركات الكبرى تسرح موظفيها بعكس TSMC التي تحتاج إلى المزيد من الموظفين.