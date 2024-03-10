5 مزايا يتفوق بها هاتف Nothing Phone 2a على هاتف جوجل Pixel 7a

Nothing Phone 2a هو أحدث هاتف من شركة Nothing، ويندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويأتي مع تحسينات في الأداء، ويمتاز بتصميم فريد، ويتنافس مع أبرز هواتف أندرويد المتوسطة ومنها: هاتف جوجل Pixel 7a الذي يتمتع بأداء مميز، ويأتي بتصميم أنيق.

كلا الهاتفين مناسبان لذوي الميزانية المحدودة، وكلاهما يُباعان بأسعار لا تزيد على 500 دولار، لكن هاتف Nothing Phone 2a يتفوق على هاتف جوجل Pixel 7a بالعديد من المزايا وسنذكر منها ما يلي:

1- يتمتع بتصميم عصري ومميز:

يمتاز هاتف Nothing Phone 2a بتصميم عصري وغير مألوف يتضمن غطاء خلفيًا شفافًا يُظهر بعض أجزاء الهاتف الداخلية، كما يتضمن واجهة Glyph التي تحتوي على ثلاثة مصابيح LED تحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، وتُضيء عند وصول الإشعارات الجديدة والمكالمات الواردة.

أما هاتف Pixel 7a فيأتي بتصميم جميل لكنه لا يتضمن تفاصيل غير مألوفة، كما أن Phone 2a أخف وزنًا من هاتف جوجل؛ مما يجعله مريحًا أكثر عند الحمل والاستخدام.

2- يتمتع بعمر البطارية الطويل:

يحتوي هاتف Pixel 7a على بطارية تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة وهي أكبر من سعة بطارية هاتف Phone 2a التي تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ومع ذلك يتمتع هاتف Phone 2a بعمر بطارية أطول من عمر بطارية هاتف جوجل.

وبحسب الاختبار الذي أجراه موقع tom’s guide على كلا الهاتفين، استمر هاتف Nothing Phone 2a بالعمل مدة قدرها 15 ساعة، وأما هاتف Pixel 7a فاستمر بالعمل مدة قدرها 10 ساعات و5 دقائق.

3- يدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا:

لا تمتاز الهواتف المندرجة ضمن الفئة المتوسطة عادةً بعمر البطارية الطويل ودعم تقنية الشحن السلكي السريع، ومع ذلك يتمتع هاتف Nothing Phone 2a بهذه المزايا ويتفوق بها على هاتف Pixel 7a، فهو يدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، وأما Pixel 7a فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا.

تصل نسبة الشحن في هاتف Nothing Phone 2a إلى 61% خلال مدة قدرها 30 دقيقة، وتصل نسبة الشحن في هاتف Pixel 7a إلى 43% في المدة نفسها.

4- يسمح لك بالتحكم يدويًا في إعدادات الكاميرا:

يحتوي كلا الهاتفين على كاميرات تتمتع بمواصفات جيدة ويمكنها إنتاج صور واضحة وذات جودة جيدة في ظروف الإضاءة المختلفة، لكن الفرق البارز بينهما هو أن هاتف Nothing Phone 2a يمنح هواة التصوير الفوتوغرافي إمكانية التحكم في الإعدادات الرئيسية للكاميرا، مثل: سرعة الغالق والتركيز ومستوى ISO. وتُعدّ هذه الإعدادات أساسية للحصول على المظهر الصحيح للصور، بدلًا من الاعتماد على الوضع التلقائي الذي يضبطه الهاتف، وهذه المزية يفتقر إليها هاتف Pixel 7a.

5- يُباع بسعر أرخص من سعر هاتف جوجل Pixel 7a:

يُباع هاتف Nothing Phone 2a بسعر يبدأ من 329 يورو، ويُباع هاتف جوجل Pixel 7a بسعر يبدأ من 399 يورو.