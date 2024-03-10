هواوي تؤجل إطلاق سلسلة P70

تعتزم شركة هواوي الصينية تأجيل إطلاق سلسلة هواتف P70، وتضاربت التقارير بشأن ذلك التأجيل وما إذا كان مرتبطًا بسلاسل الإمداد الخاصة بالشركة أو أسباب أخرى.

ومن المتوقع تأجيل إطلاق سلسلة هواوي P70 الرائدة حتى شهر إبريل المقبل، لكن التأجيل قد يكون له أسباب أخرى لا علاقة لها بسلاسل الإمداد، وفقًا لما ذكرته مواقع صينية.

وتشير التوقعات إلى أن سبب التأجيل هو انشغال هواوي بالكثير من المنتجات في الوقت ذاته، إذ تعمل الشركة على تطوير العديد من أجهزة الحاسوب المحمول والسماعات اللاسلكية ومنتجات ذكية أخرى، بالإضافة إلى سلسلة هواتف P70.

وتعمل شركة هواوي الصينية أيضًا على إطلاق الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها، مثل HarmonyOS 4.0 في الصين و EMUI 14 على الصعيد العالمي.

وتفيد بعض المصادر بأن شركة هواوي تسعى إلى زيادة أعداد هواتف سلسلة P70 قبل الإطلاق، لتلافي أي نقص في أعدادها على المدى الطويل، مما قد ينفي شائعة ارتباط التأجيل بسلاسل الإمداد.

وتخطط الشركة الصينية لعقد حدث صحفي جديد خلال الشهر الجاري، من أجل الكشف عن أجهزة تلفاز ذكية وحواسيب محمولة جديدة والعديد من المنتجات الأخرى.

وأفادت تقارير بأن هواوي قد تكشف أيضًا عن جهاز جديد قابل للطي في حدثها القادم، ومن المرجح أن يكون ذلك الجهاز ضمن سلسلة Nova.

ولم تفصح شركة هواوي عن تفاصيل مؤكدة حتى الآن بشأن خططها على المدى القريب.