منتجان من MSI يحصدان جائزة iF DESIGN المرموقة لعام 2024

حصدت شركة MSI جائزتين من جوائز iF DESIGN المرموقة لعام 2024 (في فئة الألعاب والواقع الافتراضي والواقع المعزز) بفضل الشاشة المنحنية MAG 341CQP QD-OLED وسلسلة المبرد المائي المتكامل MAG CORELIQUID E.

وصرح سام تشيرن، نائب رئيس التسويق في شركة MSI، قائلًا: “تتشرف MSI بالفوز بجائزة iF DESIGN المرموقة. وبصفتها علامة تجارية متخصصة عالميًا في صناعة أجهزة الحواسيب للألعاب والذكاء الاصطناعي، بذلت MSI جهودًا كبرى في الارتقاء بتصاميم المنتجات، ونؤمن بأن التصميم يمكن أن يؤثر في العالم إلى حد كبير، وسنستمر في تقديم أحدث التصاميم وأروعها للمستخدمين”.

ومن مزايا شاشة MAG 341CQP QD-OLED أنها تأتي بحجم قدره 34 بوصة، وبدقة عرض قدرها UWQHD أو 3440 × 1440 بكسلًا، مع تقنية Quantum Dot ولوحة OLED التي تضمن الحصول على جودة صورة استثنائية بفضل تحكمها الدقيق في إضاءة كل بكسل، وتزيد أيضًا من التباين الفاتح والداكن لإضاءة التفاصيل الدقيقة.

كما تأتي الشاشة بمعدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع مع عمق ألوان حقيقي يبلغ 10 بت، وهي حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR True Black 600، مع زمن استجابة يصل إلى 0.03 ميلي/ الثانية، بزاوية انحناء قدرها 1800R، ومعدل تحديث متحرك قدره 175 هرتزًا، ومساحة ألوان AdobeRGB بنسبة قدرها 97.8%، و DCI-P3 بنسبة قدرها 99.3% و sRGB بنسبة قدرها 139.1%.

وركزت MSI في الآونة الأخيرة على تحسين صناعة شاشات OLED المخصصة للاعبين، ويعد برنامج MSI OLED Care الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. إذ يوفر هذا البرنامج مجموعة من آليات تحسين حماية الشاشة التي تتكون من ثلاثة خيارات هي: Pixel Shift، و Panel Protect، و Static Screen Detection.

وطوّرت MSI إصدارًا أكثر تقدمًا من برنامج MSI OLED CARE 2.0، ليقدم الآن ثلاثة خيارات إضافية هي: Multi-Logo Detection، و Taskbar Detection، و Boundary Detection. هذه الخيارات تحسّن خدمات الرعاية في الشاشة وتقلل بنسبة كبرى من فرصة حدوث احتراق للوحة OLED، وهي مشكلة شائعة مع هذا النوع من الشاشات.

وتأتي سلسلة المبرد المائي المتكامل MAG CORELIQUID E بتصميم محسن يساعد في تبديد حرارة وحدة المعالجة المركزية (CPU) وذلك بتوسيع حجم القاعدة النحاسية. ويعمل التصميم الداخلي على تحسين كفاءة حركة سائل التبريد مما يحسن درجات الحرارة أيضًا.

ويسمح غطاء المبرد القابل للدوران بتدويره قرابة 270 درجة ليكون بمقدور المستخدم تركيب غطاء المبرد على المعالج المركزي في أي اتجاه.

وعلاوة على ذلك، يعد برنامج MSI Center مهمًا لضبط إعدادات مضخة المروحة أو سرعة دوران المراوح وكذلك تغيير إضاءة مراوح ARGB.

ويأتي المبرد المائي المتكامل MAG CORELIQUID E بحجم قدره 240 ملم (E240) وحجم قدره 360 ملم (E360)، وهو متوفر باللونين الأبيض والأسود.