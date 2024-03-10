مراجعة شاملة لحاسوب MacBook Air M3 الجديد من آبل

MacBook Air M3 هو أحدث حاسوب محمول من سلسلة Air من آبل، ويعمل بأحدث معالج من آبل وهو معالج M3، ويُعدّ خيارًا مناسبًا لمهام العمل اليومية، والدراسة، واللعب بالألعاب وتحرير مقاطع الفيديو، وهو مناسب للأشخاص الذين يرغبون في البدء باستخدام حواسيب ماك بوك أول مرة، أو الذين يستخدمون طراز MacBook Air M1 ويرغبون في الترقية.

يتوفر حاسوب MacBook Air M3 بمقاسين هما: 13 بوصة أو 15 بوصة، وسنوضح فيما يلي جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الحاسوب، وسنتحدث عن الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة:

التصميم:

يأتي MacBook Air M3 بالتصميم ذاته الخاص بالطراز السابق، وهو رقيق بنحو لافت للنظر، ويمتاز بوزنه الخفيف؛ مما يجعله مناسبًا للسفر، كما أنه مناسب للطلاب الذين يتنقلون باستمرار داخل الجامعة أو الكلية.

يأتي هذا الحاسوب في هيكل مصنوع من الألمنيوم ويمتاز بالمتانة، كما أنه مريح للاستخدام، وستلاحظ أنه من السهل فتح الغطاء بيد واحدة بفضل حركة المفصل السلسة، كما يمكنك حمل الحاسوب بيد واحدة بسهولة.

يُعدّ حاسوب MacBook Air M3 أول جهاز من الشركة يُصنّع بمواد معاد تدويرها بنسبة قدرها 50%؛ إذ يتكون الهيكل من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة قدرها 100%، كما استخدمت آبل عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة قدرها 100% في تصنيع القطع المغناطيسية، واستخدمت النحاس المعاد تدويره بنسبة قدرها 100% في تصنيع لوحة الدوائر الرئيسية.

يتوفر حاسوب MacBook Air M3 الجديد بأربعة ألوان، هي: (الأبيض) Starlight، والفضي، و(الرمادي) Space Gray و(الأسود) Midnight. ويمتاز لون Midnight بأنه مقاوم لبصمات الأصابع، وهذه المزية يتمتع بها حاسوب MacBook Pro الذي يأتي بلون Space Black.

يحتوي هذا الحاسوب على منفذين من نوع (4 USB-C /Thunderbolt)، ومقبس لسماعة الرأس، ومنفذ شحن MagSafe، ويدعم ما يصل إلى شاشتين خارجيتين عندما يكون غطاء الحاسوب مغلقًا، وهو مثالي لأي شخص يحتاج إلى شاشات متعددة لإنجاز مهام متعددة عبر التطبيقات أو لعرض أكثر من مستند في الوقت نفسه.

الشاشة والصوت:

يضم حاسوب آبل MacBook Air M3 الجديد الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة شاشة من نوع (Liquid Retina) بمقاس قدره 13.6 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 2560 × 1664 بكسلًا، وبكثافة قدرها 224 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع، وتدعم مليار لون، كما تدعم تقنية True Tone.

تضم الجهة العلوية من الشاشة كاميرا ويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا، ويمكنها إظهار صورة المستخدم واضحة وعالية الجودة في أثناء إجراء المكالمات المرئية عبر تطبيق فيس تايم، ويضم هذا الحاسوب ثلاثة ميكروفونات مدمجة؛ مما يعزز وضوح الصوت في المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

كما يمتاز حاسوب MacBook Air الجديد بنظام صوت غامر مع دعم مزية الصوت المكاني ليستمتع المستخدمون بالمقاطع الصوتية المختلفة.

الأداء:

يعمل حاسوب MacBook Air M3 بأحدث معالج من آبل وهو معالج M3 الذي أطلقته الشركة نهاية عام 2023، ويضم هذا المعالج وحدة معالجة مركزية مكونة من ثماني نويات، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 10 نويات، وهو أسرع بنسبة تبلغ 60% من معالج M1 وأسرع بمقدار قدره 13 مرة من جهاز MacBook Air المزود بمعالج إنتل.

يمتاز هذا المعالج بالكفاءة في استهلاك الطاقة؛ مما يعزز عمر البطارية في حاسوب ماك بوك آير الجديد؛ إذ يبلغ عمر بطارية هذا الحاسوب 18 ساعة، ويزيد بمقدار يبلغ ست ساعات على عمر بطارية حاسوب MacBook Air المزود بمعالج إنتل.

يمكن للمستخدم أداء جميع المهام المختلفة السهلة والمتوسطة والكثيفة بسلاسة وسرعة فائقة باستخدام هذا الحاسوب، سواء كان يقوم بالمهام اليومية السهلة أو اللعب بألعاب الفيديو، أو بث مقاطع الفيديو، أو تحرير الصور ومقاطع الفيديو، أو تطوير البرامج، وغير ذلك من المهام.

من ناحية أخرى، يُعدّ حاسوب MacBook Air M3 الجهاز الأفضل في العالم لعصر الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل معالج M3 الذي يضم محركًا عصبيًا مكونًا من 16 نواة، بالإضافة إلى مسرعات في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات لتعزيز التعلم الآلي ضمن الجهاز، كما يمكن لهذا الحاسوب تشغيل نماذج محسنة من الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم نظام macOS مزايا متنوعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والإبداع، وتتيح الشبكة الواسعة من التطبيقات التي تقدم مزايا ذكاء اصطناعي متطورة للمستخدمين تعزيز الصور تلقائيًا في Pixelmator Pro، وإزالة الضوضاء المزعجة في الخلفية باستخدام CapCut، وغير ذلك.

عمر البطارية:

يتمتع حاسوب آبل MacBook Air M3 الجديد بعمر البطارية الطويل؛ إذ يمكن لهذا الحاسوب الاستمرار بالعمل مدة تصل إلى 18 ساعة من بث المحتوى في تطبيق Apple TV، ولمدة قدرها 15 ساعة من تصفح الويب عبر شبكات الواي فاي.

السعر:

يُباع حاسوب آبل MacBook Air M3 الجديد الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.

إليك المواصفات الأساسية لحاسوب آبل MacBook Air M3 الجديد الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة:

MacBook Air M3 المعالج معالج (M3) من آبل الذي يضم وحدة معالجة مركزية مكونة من ثماني نويات، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 10 نويات. الشاشة من نوع ( Liquid Retina ) بقياس قدره 13.6 بوصة. ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 16 أو 24 جيجابايت. قرص التخزين SSD 512 جيجابايت، أو واحد أو 2 تيرابايت. المنافذ يحتوي منفذين من نوع Thunderbolt 4 / USB-C، ومقبس لسماعة الرأس، ومنفذ شحن MagSafe. كاميرا الويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الألوان الأسود، والرمادي، والفضي، والأبيض. الأبعاد 11.97 × 8.46 × 0.44 إنش. الوزن 1.24 كيلوجرام. السعر يبدأ من 1099 دولارًا.