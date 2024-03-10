جوجل تفصل موظفًا اعترض على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية

فصلت جوجل مهندسًا في خدماتها السحابية بعد مقاطعته المدير الإداري لأعمالها في إسرائيل، باراك ريجيف، خلال خطاب ألقاه في حدث تكنولوجي في مدينة نيويورك.

ووفقًا لمقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت للواقعة، فقد قاطع المهندس الخطاب قائلًا: “أنا مهندس برمجيات في جوجل، وأرفض بناء تقنية تدعم الإبادة الجماعية أو المراقبة”.

وأجبر أفراد الأمن المهندس على الخروج من الحدث وسط سخرية الجمهور، لكنه واصل الحديث مهاجمًا مشروع “نيمبوس” Project Nimbus على وجه التحديد.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع “نيمبوس” هو عقد تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، وقد فازت به شركتا جوجل وأمازون من أجل تزويد الحكومة الإسرائيلية والجيش بالذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتقدمة.

وأضاف المهندس: “مشروع نيمبوس يعرض أفراد المجتمع الفلسطيني للخطر. أنا أرفض بناء التقنية التي ستُستخدم للفصل العنصري السحابي”.

وتعليقًا على الهجوم، قال المدير الإداري لأعمال جوجل في إسرائيل، باراك ريجيف: “إن جزءًا من الامتياز في العمل في شركة تمثل القيم الديمقراطية هو إتاحة المجال لآراء مختلفة”، لكنه لم يلبث أن أنهى خطابه بعد أن قاطعه شخص آخر مهاجمًا جوجل للأسباب نفسها التي ساقها مهندس جوجل الذي فُصل بعد تلك الواقعة.

وأكدت جوجل فصل المهندس صاحب الواقعة في بيان نشره موقع Engadget التقني، قائلة: “هذا السلوك ليس مقبولًا، بغض النظر عن المشكلة، والموظف فُصل بسبب انتهاك سياساتنا”.

وكانت مجموعة من موظفي جوجل قد نشرت خطابًا مفتوحًا موجهًا إلى الشركة نهاية العام الماضي من أجل حثها على إلغاء مشروع نيمبوس، بالإضافة إلى التنديد “بالكراهية والإساءة والانتقام” التي يتعرض لها الموظفون العرب والمسلمون والفلسطينيون داخل الشركة، على حد تعبيرهم.