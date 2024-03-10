تطبيق ملفات جوجل يتيح ميزة مسح المستندات ضوئيًا

أضافت جوجل ميزة جديدة إلى تطبيق إدارة الملفات Files الخاص بها في نظام أندرويد من أجل السماح للمستخدمين بتصوير المستندات أو “مسحها ضوئيًا” من خلال التطبيق مباشرةً، وتحويلها إلى صورة رقمية.

ومع التحديث الجديد للتطبيق، يظهر خيار مسح المستندات أسفل الصفحة الرئيسية، وعند الضغط عليه، تفتح الكاميرا من أجل توجيهها إلى المستندات أو الأوراق التي يُرغب في تصويرها.

ويمكن أيضًا إضافة صورة يدويًا من الصور المخزنة بالفعل في الجهاز، وعند التقاط الصورة، يتيح التطبيق خيارات التعديل المختلفة، مثل القص والتدوير وإضافة مرشح “فلتر” وغيرها قبل الحفظ، علمًا بأن المستندات الممسوحة ضوئيًا تُحفظ بتنسيق PDF في مجلد فرعي منفصل يُسمى “Scanned” في مجلد المستندات.

وتعتمد تلك الميزة على خصائص تعلم الآلة وواجهة برمجة التطبيقات لمسح المستندات الخاصة بجوجل من أجل تعرّف المستندات ومعالجتها على الجهاز.

وكانت جوجل قد أضافت تلك الميزة أيضًا في تطبيق التخزين السحابي “درايف” مع خاصية عرض اقتراحات للعناوين ذات الصلة بناءً على التعلم الآلي من أجل التسمية التلقائية للمستندات الممسوحة.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل تطلق ميزة مسح المستندات ضوئيًا كتحديث جانبي للتطبيق عبر خوادمها، وقد أضافت تلك الميزة بالفعل في التطبيق في هواتف بكسل التابعة لها، ومن المنتظر أن توسع نطاقها لتشمل المزيد من الأجهزة خلال الآونة المقبلة.

وكانت جوجل قد أضافت العديد من التحسينات لتطبيق إدارة الملفات Files فيما يتعلق بالواجهة وتحسين البحث عن الملفات.