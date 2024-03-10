تحديث iOS 17.4.. إليك كيفية نسخ حلقات البودكاست في تطبيق Podcasts 

أضافت آبل مزية جديدة إلى تطبيق البودكاست المدمج في هواتف آيفون ضمن تحديث iOS 17.4 تسمح لك بنسخ محتوى حلقة البودكاست لتتمكن من قراءة محتوى الحلقة في أثناء الاستماع إليها.

تُعدّ هذه المزية مفيدة لضعاف السمع، فهي تسمح لهم بقراءة جميع الكلمات التي يستمعون إليها؛ مما يمنحهم الفرصة للتحقق من أي كلمات أو عبارات قد يجدون صعوبة في سماعها، كما تتيح هذه المزية البحث عن أي كلمات أو جمل داخل النص المنسوخ لحلقة البودكاست لتتمكن من الاستماع إليها مرة أخرى.

من ناحية أخرى، تُفيد هذه المزية الأشخاص الذين يتعلمون اللغات الجديدة، فهي تساعدهم في تحسين مهاراتهم اللغوية، عن طريق الاستماع إلى حلقات البودكاست وقراءة نصوص الحلقات في الوقت نفسه؛ مما يسمح لهم بتعرّف كيفية نُطق الكلمات المختلفة وكتابتها.

كيفية نسخ حلقات البودكاست في تطبيق Apple Podcasts:

للاستفادة من مزية النسخ الجديدة في تطبيق Podcasts، يجب عليك أولًا تحديث نظام التشغيل في هاتف آيفون إلى iOS 17.4، ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق البودكاست (Podcasts) المدمج في هاتفك، ثم شغّل حلقة البودكاست التي تود نسخ محتواها.

2- انقر فوق زر القائمة الثلاثي النقاط في الزاوية اليمنى العلوية من صفحة الاستماع إلى البودكاست، ثم اختر (عرض النص) View Transcript.

3- إذا كنت تستمع إلى بودكاست وانتقلت إلى شاشة Now Playing، فيمكنك النقر فوق أيقونة النسخ في الزاوية اليسرى السفلية.

4- في غضون ثوانٍ، ستظهر النسخة الكاملة من حلقة البودكاست على الشاشة، ويمكنك التمرير إلى الأعلى وإلى الأسفل عبر النص. وفي أثناء الاستماع إلى البودكاست، ستظهر الكلمات المنطوقة بلون مختلف.

5- إذا أردت البحث عن كلمة معينة في النص المنسوخ، فيمكنك النقر فوق أيقونة البحث في الزاوية اليمنى العلوية، ثم إدخال الكلمة التي تود البحث عنها، ثم النقر فوق زر (بحث) Search.

6- إذا أردت إعادة الاستماع إلى جزء محدد من البودكاست، اضغط مطولًا على النص وستتمكن من تحريك المؤشر لتحديد الكلمات أو الجمل التي تود الاستماع إليها مرة أخرى، ثم انقر فوق زر (تشغيل) Play للاستماع إلى هذا الجزء المحدد، ويمكنك أيضًا النقر فوق زر (نسخ) copy إذا كنت تريد لصق النص في مكان آخر.