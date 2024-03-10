أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لاستنساخ الصوت وإنشاء تعليقات صوتية احترافية

يتطور الذكاء الاصطناعي بنحو واسع ومستمر، وأصبح يُستخدم في كل المجالات، ومنها: التعليق الصوتي (Voice Over)؛ إذ أصبح بإمكان أي شخص استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لاستنساخ الصوت، والحصول على تعليقات صوتية احترافية دون الحاجة إلى تعيين موظف لتسجيل مقاطع صوتية؛ إذ يمكن للذكاء الاصطناعي استنساخ صوت أي شخص، ومنحك مقطعًا صوتيًا جاهزًا للنشر يتضمن النص الذي أضفته.

توفر بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة باستنساخ الصوت نماذج صوتية متنوعة يمكنك الاختيار منها، وإضافة النص الذي تريده، وبعضها يطلب منك إضافة عينة صوتية مُسجلة بصوتك لاستنساخها وتقديم مقطع صوتي كامل يتضمن النص الذي أضفته.

فإذا كنت تعمل في مجال التعليق الصوتي، أو ترغب في إنشاء تعليقات صوتية احترافية لاستخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي أو في حلقات البودكاست وغير ذلك، يمكنك تجربة الأدوات التالية التي تُعدّ من أفضل أدوات استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، والتي ستساعدك في الحصول على تعليقات صوتية احترافية بسهولة:

1- أداة Murf.ai:

Murf.AI هي أداة لاستنساخ الصوت تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها محاكاة صوت الإنسان واستنساخه، ويمكن لهذه الأداة استنساخ أصوات مخصصة لأغراض مختلفة، مثل: الكتب الصوتية والبودكاست والإعلانات ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية وغير ذلك.

تسمح لك تقنية الاستنساخ الصوتي بنسخ أي صوت وضبط سرعته ونبرته، واستخدامه بطرق متعددة، كما تتيح لك هذه الأداة إجراء تعديلات شاملة على الصوت الذي استنسخته دون إعادة تسجيل الصوت أكثر من مرة.

وتتيح لك Murf.AI إضافة عينة صوتية سواء كانت بصوتك أو صوت صديقك أو أي شخص آخر، لاستنساخها واستخدامها في إنشاء تعليقات صوتية، وبعد الحصول على المقطع الصوتي النهائي، يمكنك تخصيصه حسب رغبتك.

2- أداة Lovo:

LOVO هي أداة لتوليد الأصوات تعمل بالذكاء الاصطناعي ويستخدمها الآلاف من الشركات ومنشئي المحتوى، وتساعدك هذه الأداة في إنشاء محتوى جذاب بأصوات واقعية تتمتع بنغمات مختلفة تناسب الموضوعات المختلفة.

تضم هذه الأداة مكتبة كبيرة تتضمن أكثر من 400 عينة صوتية مناسبة للتسويق ووسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو والبودكاست وغير ذلك. وتتوفر هذه الأصوات بأكثر من 100 لغة، حتى تتمكن من إنشاء محتوى عالمي بأكثر من لغة.

تتضمن هذه الأداة واجهة سهلة الاستخدام، وتضم مجتمعًا يتضمن العديد من منشئي المحتوى الذين يمكنهم مساعدتك في إنشاء تعليقات صوتية مناسبة لعملك.

3- أداة Resemble:

Resemble هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنتاج أصوات تشبه أصوات البشر باستخدام عينة من صوتك، وكل ما عليك فعله هو استخدام مسجل الصوت المدمج في الأداة لتسجيل عينة صوتية أو تحميل عينة صوتية مُسجلة سابقًا لا تزيد مدتها على 3 دقائق.

تستنسخ هذه الأداة صوتك، لتقديم مقطع صوتي احترافي للنص الذي تضيفه، سواء كنت تريد تسجيل محتوى كتاب، أو حلقة بودكاست، أو وصف لمقطع فيديو ترغب في نشره في مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك.

4- أداة Descript:

تسمح لك أداة Descript بإنشاء المقاطع الصوتية وتحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكنك إنشاء مقطع صوتي عالي الجودة باستخدام Descript عن طريق الكتابة، وما عليك سوى كتابة النص الذي تود تسجيله، ثم إضافة عينة صوتية مسجلة بصوتك لاستنساخها أو الاختيار من العينات الصوتية المتوفرة في الأداة.

وإذا كان لديك مقطع صوتي مُسجل سابقًا ولكنه يحتوي على بعض الأخطاء، ولا تود إعادة تسجيله مرة أخرى، فيمكنك الاستعانة بهذه الأداة لتحرير المقطع الصوتي بالذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكنك كتابة الكلمات الصحيحة التي تود تغييرها وستُحرر الأداة المقطع الصوتي بناءً على التعديل الذي أضفته، وستعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستنساخ صوتك وإظهار الكلمات الجديدة كأنها مُسجلة بصوتك.

5- أداة Voice.ai:

يمكنك استخدام Voice.ai لإنشاء أصوات لألعاب الفيديو والمحادثات والبث المباشر وأغراض أخرى. فهي تسمح لك باستنساخ صوتك وصوت شخص آخر، وتقوم بذلك بدقة عالية مع الحفاظ على سياق الحديث.

باستخدام Voice.ai يمكنك استنساخ أي صوت بمجرد تحميل صوت مرجعي إلى الموقع الخاص بالأداة، أو اختيار عينة صوتية من العينات المتوفرة في الموقع، فهي تضم مكتبة صوتية تتضمن أكثر من 15 ألف صوت مختلف يناسب جميع الأعمال؛ إذ ستجد عينات صوتية لأصوات أطفال، ونساء، ورجال، وكبار السن، وتتوفر العينات الصوتية بنغمات مختلفة لتناسب السياق.