آبل تختبر مزايا “تسهيلات استخدام” جديدة

تعمل آبل على العديد من مزايا “تسهيلات الاستخدام” الجديدة، بالإضافة إلى تحسينات في الإعدادات الحالية، وفقًا لما نشره موقع MacRumors نقلًا عن مصادر مطلعة داخل الشركة.

ومن تلك المزايا الجديدة ميزة تطلق عليها آبل “اختصارات الصوت التكيفية”، وتسمح تلك الميزة للمستخدمين بتعيين عبارة منطوقة فريدة من أجل تفعيل أحد خيارات “تسهيلات الاستخدام”، وستمنح آبل المستخدمين خيار إنشاء عبارة مخصصة، وتحديد الخيار الذي يرغبون في تفعيله عند نطقها.

وستشهد ميزة “النطق المباشر” Live Speech إضافة خيار جديد يُسمى “الفئات” Categories، إذ سيتمكن المستخدمون من تنظيم العبارات في فئات من اختيارهم. وعند إنشاء فئة، يُمنح المستخدمون إمكانية تسمية تلك الفئة مع الأيقونة المناسبة، ثم إضافة العبارات التي يريدونها داخلها.

وتتيح ميزة “النطق المباشر” في آيفون إمكانية كتابة عبارات ونطقها بالصوت الشخصي للمستخدم في أثناء المكالمات الهاتفية ومكالمات فيس تايم، وفي تطبيقات الاتصال المساعدة باستخدام عشرات الأصوات، منها الصوت الشخصي.

وتعتزم شركة آبل توسيع دعم التطبيقات خيار التحكم في حجم النص في “تسهيلات الاستخدام”، وهو خيار موجود في قسم “العرض” في إعدادات “تسهيلات الاستخدام”، لتتيح للمستخدمين تحديد حجم الخط في كل تطبيق على حدة.

ومن المنتظر أن تكشف آبل عن تلك المزايا الجديدة في أنظمة التشغيل الجديدة المنتظرة، مثل نظام iOS 18 لهواتف آيفون ونظام macOS 15 لحواسيب ماك، التي ستطلقها آبل في وقتٍ لاحق من العام الجاري.