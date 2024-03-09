OpenAI تُعيد سام ألتمان إلى مجلس إدارتها

أعلنت شركة OpenAI اليوم أن سام ألتمان سيعود مجددًا إلى الانضمام إلى مجلس إدارة الشركة بعد عدة أشهر من خسارته مقعده، وإجباره على الاستقالة من منصبه رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وينضم مع ألتمان ثلاثة أعضاء جدد، هم الرئيسة التنفيذية السابقة لمؤسسة بيل وميليندا جيتس “سو ديزموند هيلمان”، والرئيسة السابقة لشركة سوني للترفيه “نيكول سيليجمان”، والرئيسة التنفيذية لشركة إنستاكارت “فيدجي سيمو”، وبذلك يصل عدد الأعضاء في مجلس إدارة OpenAI إلى سبعة أعضاء، كما أبقت الشركة على ألتمان في منصبه رئيسًا تنفيذيًا لها.

وسيظل مجلس الإدارة الحالي الذي شُكّل بعد الإطاحة بألتمان في نوفمبر الماضي كما هو، وهو يضم الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سيلزفورس “بريت تايلور”، والرئيس التنفيذي لشركة كورا “آدم دانجيلو”، بالإضافة إلى الاقتصادي ورئيس جامعة هارفارد السابق “لاري سمرز”.

ويأتي تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعد أن تلقت شركة OpenAI انتقادات بسبب تركيبة مجلس إدارتها التي تخلو من وجود أي امرأة، بالإضافة إلى وجود “لاري سمرز” الذي يدلي بتصريحات توصف بأنها سلبية تجاه النساء.

وقالت OpenAI في بيانها المنشور عبر موقعها الرسمي: “تتمتع سو وفيدجي ونيكول بخبرة في قيادة المنظمات العالمية، والتنقل في البيئات التنظيمية المعقدة، ولديهم خلفيات في مجال التكنولوجيا والمنظمات غير الربحية وحوكمة مجالس الإدارة”.

وكانت شركة OpenAI قد شهدت عددًا من الأحداث المثيرة في نوفمبر الماضي، إذ أقال مجلس إدارتها سام ألتمان بشكل مفاجئ من منصبه رئيسًا تنفيذيًا للشركة، ليهدد بعدها مئات الموظفين داخل الشركة بالاستقالة، كما شهدت الإقالة نفسها انتقادات واسعة، لتعيد الشركة تعيين ألتمان في منصبه مرة أخرى.