MSI تطرح جهاز الألعاب المحمول Claw A1M للبيع في بعض المتاجر

بعد انتظار طويل، بدأ متجر MSI الإلكتروني في أمريكا الشمالية ببيع جهاز الألعاب المحمول Claw A1M الجديد كليًا والقادم بمواصفات قوية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رصدت عدة مواقع تقنية فتح باب الحجز الأولي لهذا الجهاز في متجر Newegg، مع تأكيد الموقع أن التوفر الرسمي سيكون في 15 من مارس.

ويبدو أن شركة MSI قررت طرح جهاز الألعاب المحمول Claw تدريجيًا في الأسواق العالمية، إذ انتشر قبل قرابة شهر جهاز Handheld CLAW A1M-036 في متجر MSI الألماني de-store.msi.com وفتح باب الحجز الأولي.

وحدد متجر MSI الأمريكي سعر جهاز الألعاب المحمول من إصدار 052US بقرابة 699 دولارًا، ويتميز هذا الطراز بمعالج إنتل Core Ultra 5 135H Meteor Lake وقرص SSD PCIe Gen4x4 M.2 2230 بحجم قدره 512 جيجابايت، وذاكرة LPDDR5 بحجم قدره 16 جيجابايت وبتردد يصل إلى 6400 ميجاهرتز.

كما طرح متجر Newegg ثلاثة إصدارات من جهاز الألعاب المحمول MSI Claw A1M، الإصدار الأول يأتي بمعالج Core Ultra 7 مع قرص تخزين SSD PCIe Gen4x4 M.2 2230 بحجم قدره 1 تيرابايت وهو متاح للحجز الأولي بسعر يبلغ 799 دولارًا، والإصدار الثاني يأتي بمعالج Core Ultra 7 مع قرص تخزين SSD PCIe Gen4x4 M.2 2230 بحجم قدره 512 ميجابايت وهو متاح للحجز الأولي بسعر يبلغ 749 دولارًا، أما الإصدار الثالث فيأتي بمعالج إنتل Core Ultra 5 135H وقرص SSD PCIe Gen4x4 M.2 2230 بحجم قدره 512 جيجابايت وهو متاح للحجز الأولي بسعر يبلغ 699 دولارًا.