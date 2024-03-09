BenQ تكشف عن أحدث شاشة احترافية لمستخدمي ماك وماك بوك برو

أعلنت BenQ، الشركة المتخصصة عالميًا في مجال شاشات العرض، إطلاق أحدث شاشة احترافية لديها PD3225U لمستخدمي أجهزة ماك وماك بوك برو.

ومن مزايا شاشة PD3225U قدومها بلوحة شاشة IPS Black بحجم قدره 31.5 بوصة، وبدقة عرض قدرها 4K أو 3840 × 2160 بكسلًا، وبمعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وبمعدل سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، وزمن استجابة يصل إلى 5 ميلي/ الثانية (GtG) مما يساعد في التخلص من ضبابية الحركة، مع نسبة تباين تصل إلى 2000:1، ونسبة عرض إلى ارتفاع تصل إلى 16:9.

ويمكن مطابقة ألوان شاشة PD3225U مع أجهزة ماك في خاصية المزامنة M-book، مع قدومها بمساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 98%، و Rec.709 بنسبة قدرها 99% و sRGB بنسبة قدرها 99% لتنتج ألوانًا جيدة وتزيد من التباين بين الفاتح والداكن، بالإضافة إلى حصولها على شهادات مثل: Calman Verified و Pantone Validation و Pantone SkinTone Validation.

وللحصول على لون مثالي، تستخدم شاشة PD3225U تقنية Uniformity من BenQ. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الشاشة برنامج BenQ Display ColorTalk، الذي يطابق الألوان بين الشاشة وماك بوك برو دون الحاجة إلى تدخل المستخدم لضبط الألوان.

وللمبدعين الذين يحتاجون إلى مساحة عمل كبرى، يمكن لشاشة PD3225U توسيع مساحة العمل لتشمل شاشتي 4K مع نقل عالي السرعة عبر تقنية Daisy Chain واتصال Thunderbolt.

ويوفر برنامج BenQ Display Pilot 2 واجهة جديدة قابلة للتخصيص لإدارة مزايا العرض مثل Print Assist و AutoPivot و PIP و PBD و ICCSync والسطوع، إلخ.

وتتضمن شاشة PD3225U مفتاح KVM الذكي، الذي يسمح للمستخدمين بتوصيل حاسوبين في وقت واحد، وتقسيم الشاشة لعشاق تعدد المهام والتبديل بسرعة بينهما بنقرة زر واحدة على لوحة المفاتيح، وخاصية الإيقاف التلقائي للطاقة التي توقف تشغيل الشاشة بعد 10 أو 20 أو 30 دقيقة من عدم الاستخدام لتوفير الطاقة.

وتأتي شاشة PD3225U بمنفذي Thunderbolt 3 ومنفذي HDMI ومنفذ DisplayPort وخمسة منافذ USB، بالإضافة إلى منفذ صوت قدره 3.5 ملم، مع مكبري صوت استريو بقدرة تبلغ واطين لكل مكبر لتضخيم المؤثرات الصوتية.

وتعد شاشة PD3225U من الشاشات الصديقة للبيئة أيضًا إذ إن 85% من الشاشة من مواد معاد تدويرها لتقليل التأثير السلبي في البيئة.

أخيرًا، هذه الشاشة متوفرة في الأسواق بسعر يبلغ 1099 دولارًا.