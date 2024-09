مقارنة بين هاتفي Nothing Phone 2a و OnePlus 12R

Nothing Phone 2a هو أحدث هاتف من شركة Nothing ويندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويمتاز بتصميم فريد يتضمن واجهة Glyph التي تحتوي على مصابيح LED تحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، وقد حسّنت الشركة أداء هذا الهاتف ومواصفات الكاميرات مقارنةً بهاتف Nothing Phone 1.

يتنافس Nothing Phone 2a مع هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة، ومنها OnePlus 12R الهاتف الأحدث في سلسلة R من ون بلس، ويشترك كلا الهاتفين في حجم الشاشة وسعة ذاكرة التخزين الداخلية، لكن هناك الكثير من الفروق بينهما وسنوضح أبرزها في المقارنة التالية:

1- يعمل OnePlus 12R بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به هاتف Nothing Phone 2a:

يعمل OnePlus 12R بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) ومع أنه ليس أحدث معالج من كوالكوم، فإن معالج Snapdragon 8 Gen 2 يمتاز بالأداء السريع ويتفوق على معالج (Dimensity 7200 Pro) من MediaTek الذي يعمل به هاتف Nothing Phone 2a، ومع ذلك، يقدم معالج Dimensity 7200 Pro أداءً أفضل بنسبة قدرها 13%، وهو أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة قدرها 16% مقارنةً بالمعالج الذي يعمل به هاتف Nothing Phone 1.

2- يدعم OnePlus 12R تقنية الشحن السلكي السريع:

يدعم هاتف OnePlus 12R تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، ويمكن إعادة شحن الهاتف من 1% إلى نسبة قدرها 100% في 28 دقيقة فقط، وأما هاتف Nothing Phone 2a فيدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويمكن إعادة شحن الهاتف إلى نسبة قدرها 50% في 20 دقيقة.

كلا الهاتفين يحتويان على بطاريات كبيرة؛ إذ يحتوي هاتف Nothing Phone 2a على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويحتوي هاتف OnePlus 12R على بطارية تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة.

3- يحتوي Nothing Phone 2a على كاميرات بمواصفات أفضل من كاميرات هاتف ون بلس:

يحتوي هاتف Nothing Phone 2a على كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكلتا العدستين تأتيان بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتعملان بمحرك TrueLens من Nothing الذي يُحسّن جودة الصور ويجعلها أقرب ما يمكن للواقع، بحيث تظهر الألوان بدرجاتها الحقيقية دون إشباع مفرط أو تباين كبير، مع ضبط السطوع بنحو مثالي لتظهر جميع الصور بألوانها الحقيقية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما هاتف OnePlus 12R فيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، أما العدسة الثانية فهي فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ستلاحظ أن الصور التي تُنتجها العدسة الأساسية تظهر فيها الألوان متوازنة والتفاصيل واضحة، لكن العدسة الفائقة الاتساع لا تُظهر التفاصيل بنحو جيد، وتكون الصور مشوشة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

4- هاتف Nothing Phone 2a أرخص من هاتف OnePlus 12R:

يُباع هاتف Nothing Phone 2a بسعر يبدأ من 329 يورو، ويتوفر بلونين، هما: الأبيض، والأسود. ويُباع هاتف OnePlus 12R بسعر يبدأ من 500 دولار، ويتوفر بلونين، هما: الرمادي، والأزرق.

يمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف Nothing Phone 2a في مقال: “هاتف Nothing Phone 2a الجديد.. إليك المواصفات والسعر“، كما يمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف OnePlus 12R في مقال: “مراجعة شاملة لهاتف OnePlus 12R الجديد“.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Nothing Phone 2a و Oneplus 12R:

المواصفات Nothing Phone 2a OnePlus 12R المعالج معالج (Dimensity 7200 Pro) من Mediatek الثماني النوى والمُصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 8 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7/ 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Nothing OS 2.5. أندرويد 14. البطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة. 5500 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض. الرمادي، والأزرق. الوزن 190 جرامًا. 207 جرامات. السعر يبدأ من 329 يورو . يبدأ من 500 دولار.