مايكروسوفت تقلل أرباح الشركات السحابية المنافسة

اتهمت مايكروسوفت بإساءة استخدام هيمنة وحدتها للحوسبة السحابية Azure لتقليل أرباح المنصات السحابية المنافسة في أوروبا.

وجاء هذا الادعاء في شكوى من الهيئة التجارية للشركات السحابية في أوروبا CISPE، التي تمولها أمازون بصورة كبيرة.

ويواجه موفرو البنية التحتية السحابية في أوروبا خيارًا صعبًا، إذ يريد العملاء برامج مايكروسوفت، مع أن توفير تلك البرامج يؤدي إلى تآكل الأرباح وتقويض القدرة المالية لموفري البنية التحتية السحابية في أوروبا.

وتواجه عملاقة البرمجيات تدقيقًا مكثفًا بخصوص ممارساتها للحوسبة السحابية وترخيص البرمجيات في الاتحاد الأوروبي، وكذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتتعلق شكوى CISPE بالتعديلات التي أجرتها مايكروسوفت على شروط الترخيص في عام 2019، إذ طالبت الشركات بشراء ترخيص جديد إذا أرادوا نشر برامجها عبر الخدمات السحابية المنافسة.

ولم يكن بإمكان العملاء الاعتماد على التراخيص الدائمة التي اشتروها لتشغيل تطبيقات مايكروسوفت عبر ما يسمى بمقدمي الخدمات المدرجين، مثل علي بابا وأمازون وجوجل ومايكروسوفت نفسها، واضطر العملاء إلى شراء تراخيص جديدة.

وفي الوقت نفسه، منعت مايكروسوفت بعض البرامج من العمل عبر الخدمات السحابية المنافسة، ويشمل ذلك تطبيقات Office 365 Windows.

وتسببت هذه الشروط بغضب كبير للشركات السحابية المتنافسة في أوروبا، مثل OVHCloud الفرنسية و Aruba الإيطالية، بالإضافة إلى أمازون.

وتعد هذه الشروط الأساس القانوني لتحقيق أجرته المفوضية الأوروبية سعيًا إلى تحديد كون ممارسات مايكروسوفت السحابية مناهضة للمنافسة أم لا.

وعرضت CISPE في شكواها مثالًا، إذ شهدت إحدى الشركات السحابية الأعضاء ارتفاع إيراداتها من بيع منتجات مايكروسوفت بمقدار يزيد على 300 في المئة منذ عام 2018، مما ساهم في نمو عملاقة البرمجيات نفسها.

ولم يتماشَ نمو أرباح الشركة السحابية المذكورة مع نمو أرباح مايكروسوفت، وشهدت الشركة السحابية انخفاضًا في أرباحها من نسبة إيجابية في عام 2018 إلى نسبة سلبية في عام 2023.

وقالت CISPE إن الانخفاض الكبير في ربح هذه الشركة السحابية حدث في عام 2019، وهو العام نفسه الذي غيرت فيه مايكروسوفت شروط الترخيص لصالح برامج الترخيص عبر Azure.

وشهد أعضاء CISPE المعنيون من عام 2019 إلى عام 2020 انهيارًا في الأرباح من 20 في المئة إلى 0 في المئة.

وقالت CISPE إن الأعضاء قدّموا أدلة على أن السعر الذي حصلته مايكروسوفت منهم مقابل Microsoft SQL Server كان مرتفعًا مقارنةً بالسعر الذي حددته للعملاء الذين يستخدمون Azure.

وأضافت CISPE أن الشكوى والنتائج تُضاف إلى الأبحاث السابقة التي أجراها فريدريك جيني، أستاذ الاقتصاد في كلية ESSEC للأعمال في باريس والمتخصص في قانون المنافسة.

ووجد جيني أن مايكروسوفت تفرض على الشركات ضريبة قدرها 28 في المئة لتشغيل منتجاتها البرمجية عبر الخدمات السحابية المنافسة.