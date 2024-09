كيف يمكنك تجربة مزايا Galaxy AI في أي هاتف يعمل بنظام أندرويد أو iOS؟

أصدرت شركة سامسونج سلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة في يناير التي فاقت باقي هواتف سامسونج وهواتف أندرويد الأخرى المتوفرة في الأسواق بفضل دعمها مساعد الذكاء الاصطناعي Galaxy AI.

يوفر المساعد الذكي Galaxy AI مجموعة من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتسهيل إنجاز العديد من المهام في الهاتف، كالترجمة، وتنظيم الملاحظات، وكتابة الرسائل وغير ذلك.

ومع أن Galaxy AI يتوفر حصريًا في سلسلة S24 التي تتضمن الطراز الأساسي Galaxy S24 وطراز Galaxy S24 Plus وGalaxy S24 Ultra الأكبر في السلسلة، فإن سامسونج ستجلبه إلى بعض أجهزة Galaxy القديمة أيضًا.

من ناحية أخرى، منحت سامسونج جميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد فرصة لتجربة مزايا Galaxy AI في هواتفهم، فقد أطلقت تطبيق ويب للمساعد الذكي Galaxy AI يُسمى Try Galaxy يمكنك تجربته في أي هاتف يعمل بنظام أندرويد أو iOS بالطرق التالية:

أولًا: كيفية الوصول إلى تطبيق Try Galaxy في هواتف آيفون:

تخطط شركة آبل لإضافة مجموعة من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إصدار iOS 18 من نظام التشغيل الخاص بهواتف آيفون، وفي الوقت الحالي تفتقر هواتف آيفون إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتوفرة في العديد من الهواتف الجديدة، لذلك قد يكون الكثير من مستخدمي آيفون مهتمين باختبار مزايا الذكاء الاصطناعي التي يوفرها Galaxy AI.

وللوصول إلى تطبيق Try Galaxy في هاتف آيفون، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع Try Galaxy الإلكتروني في هاتف آيفون. انقر فوق زر المشاركة الذي يظهر في شريط الأدوات في متصفح سفاري. اختر (إضافة إلى الشاشة الرئيسية) Add to home screen لإضافة أيقونة تطبيق Try Galaxy إلى الصفحة الرئيسية من هاتفك لتسهيل الوصول إليه في أي وقت . انقر فوق زر (إضافة) Add ، وستظهر أيقونة تطبيق Try Galaxy في الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون.

ثانيًا: كيفية الوصول إلى تطبيق Try Galaxy في هواتف أندرويد:

إذا كان لديك واحد من هواتف Samsung Galaxy القديمة، فستحصل على مزايا Galaxy AI في تحديث واجهة المستخدم القادم، وتتضمن قائمة الأجهزة التي ستصلها مزايا Galaxy AI ما يلي:

سلسلة Galaxy S23.

هاتف Galaxy S23 FE.

هاتف Galaxy Z Fold5.

هاتف Galaxy Z Flip5.

أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية.

ولكن إذا كنت تستخدم هاتف Galaxy آخر غير الهواتف الموجودة في القائمة السابقة، أو هاتف أندرويد من شركة أخرى، مثل: OnePlus 12 أو Google Pixel 8، فلن تحصل على Galaxy AI، ومع ذلك، يمكنك تجربة مزاياه في هاتفك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع Try Galaxy الإلكتروني في هاتف أندرويد. انقر فوق الزر الثلاثي النقاط في الزاوية اليمنى العلوية. انقر فوق (إضافة إلى الشاشة الرئيسية) Add to home screen . اختر (تثبيت التطبيق) Install app، أو (أضف إلى الشاشة الرئيسية) Add to home screen اعتمادًا على طراز هاتفك. ستظهر أيقونة تطبيق الويب Try Galaxy في شاشة هاتف أندرويد الرئيسية.

ثالثًا: ما مزايا Galaxy AI التي يمكنك تجربتها؟

بمجرد إضافة تطبيق الويب Try Galaxy إلى الشاشة الرئيسية في هاتف آيفون أو أندرويد، ما عليك سوى النقر فوق أيقونة التطبيق لفتحه، وسيحول تطبيق Try Galaxy تجربة استخدام هاتفك إلى تجربة مشابهة لاستخدام هواتف Galaxy S24 وستظهر جميع عناصر واجهة المستخدم One UI 6.1 في هاتفك، ويمكنك التنقل بينها كما لو أنك تستخدم واحدًا من هواتف سامسونج Galaxy S24.

إذا انتقلت إلى الصفحة الثانية من الشاشة الرئيسية، ستجد قائمة تتضمن جميع المزايا الأساسية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي يوفرها المساعد الذكي Galaxy AI، وعند النقر فوق أي مزية، سيظهر مقطع فيديو توضيحي قصير يشرح لك كيفية استخدامها.

يتيح لك تطبيق Try Galaxy تجربة مزايا Galaxy AI التالية:

الترجمة الفورية للمكالمات (Live Translate).

مزية Note Assist، للمساعدة في تنظيم الملاحظات، ونسخ الملاحظات الصوتية.

مزية Chat Assist للمساعدة في إنشاء الرسائل.

مجموعة مزايا تحرير الصور (Photo Assist).

مزية Circle to Search.

بعض أدوات الكاميرا المتقدمة، ومنها: Nightography.