شاشات جيجابايت QD OLED تحصل أيضًا على ضمان لمدة قدرها ثلاث سنوات

بعد أن أعلنت شركة أسوس و MSI تمديد مدة الضمان لشاشات OLED المخصصة للاعبين، كشفت جيجابايت عن دعم شاشاتها QD-OLED المخصصة للاعبين بضمان لمدة قدرها ثلاث سنوات.

هذه الخطوة من الشركات الثلاث بتمديد مدة ضمان شاشات OLED يدل بوضوح على مدى حرص هذه الشركات على تقديم تجربة فضلى لمستخدميها، خاصة بعد المشكلة التي واجهت هذا النوع من الشاشات والتي تعرف باحتراق لوحة OLED.

وتعد MSI أول شركة أعلنت تمديد مدة الضمان لشاشات OLED لتصل إلى ثلاث سنوات. وانطلاقًا من هذا التوجه، أعلنت أسوس أيضًا تمديد ضمان شاشاتها OLED، والآن جيجابايت تخطو الخطوة نفسها.

وأصدرت جيجابايت بيانًا صحفيًا تقول فيه: “التزامًا بتقديم تجربة لا مثيل لها للعملاء في مختلف المنتجات، يسر شركة جيجابايت، العلامة التجارية المتخصصة في مجال صناعة الحاسوب والأجهزة الطرفية، أن تعلن تمديد مدة الضمان لتشكيلة شاشات QD-OLED المخصصة للاعبين لتصل إلى ثلاث سنوات. ويشمل هذا التمديد جميع الطُرز ومن ذلك CO49DQ، و FO32U2P، و FO32U2، و FO27Q3، و MO34WQC، و MO34WQC2.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات تصنيع الشاشات على علم تام بالإيجابيات والسلبيات لتقنية لوحة OLED، خاصة مع نمو سوق هذه الشاشات في الآونة الأخيرة. لذلك تتخذ هذه الشركات إجراءات وقائية لصالح المستخدمين.

وتتكون وحدات البكسل في لوحة شاشات OLED من مواد عضوية تبعث الضوء عند تعرضها لتيار كهربائي. ويؤدي استخدام البكسلات بطريقة غير متساوية إلى تدهور هذه المواد العضوية؛ مما ينتج عن ذلك اختلالات في سطوع الشاشة.

ويحدث احتراق لوحة شاشة OLED عندما يبقى المشهد المعروض على الشاشة ثابتًا لمدة طويلة من الزمن دون انقطاع مع معدل سطوع مرتفع.