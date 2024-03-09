سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy M14 4G

كشفت سامسونج عن إصدار جديد داعم لشبكات الجيل الرابع من هاتفها الرخيص الثمن Galaxy M14.

ويضم الهاتف شاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع IPS LCD بدقة قدرها +Full HD ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، كما تحتوي الشاشة على نتوء دائري للكاميرا الأمامية، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 واطًا.

ولا تختلف الكاميرات كثيرًا عن الإصدار السابق الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، إذ يضم هاتف Galaxy M14 4G كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا مساعدة لتأثير العمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا السيلفي الأمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، ويمكن للهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسل عن طريق الكاميرا الأمامية أو الخلفية.

ويعمل هاتف Galaxy M14 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 680 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 6 جيجابايت، ومساحة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، ويمكن زيادتها عن طريق إدراج بطاقة ذاكرة خارجية microSD.

وسيحصل هاتف Galaxy M14 على تحديثين رئيسيين قادمين لنظام أندرويد بالتوازي مع أربع سنوات من التحديثات الأمنية على عكس الإصدار الداعم لشبكات الجيل الخامس الذي يحصل على أربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد، بالإضافة إلى خمس سنوات من تحديثات الأمان.

ومن الجدير بالذكر أن الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، مما يعني أن الهاتف لن يتلقى تحديثات تتجاوز أندرويد 15؛ أي أن الهاتف سيستقبل تحديثات لنظام التشغيل لمدة عام واحد تقريبًا.

وتطرح سامسونج هاتف Galaxy M14 4G بسعر يبدأ من 100 دولارٍ أمريكي، ليُعد أحد أرخص الهواتف الذكية التي تتيحها الشركة الكورية.