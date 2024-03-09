 تحديث iOS 17.4.. إليك كيفية إعداد سيري لقراءة الرسائل الواردة بلغات مختلفة

أطلقت شركة آبل قبل بضعة أيام تحديث iOS 17.4 الذي يتضمن مجموعة من المزايا الجديدة التي تُحسّن تجربة استخدام هواتف آيفون، ومنها: تحسين قدرات المساعد الصوتي سيري (Siri) ليتمكن من قراءة الرسائل النصية الواردة إلى تطبيق الرسائل (iMessage) المكتوبة بلغات مختلفة عن اللغة الافتراضية للمساعد الصوتي.

تسمح لك هذه المزية بالاستماع إلى الرسائل الواردة المكتوبة بأي لغة من اللغات المدعومة في أثناء العمل أو ممارسة التمارين الرياضية، أو في أثناء القيادة، وفي أي وقت لا تتمكن فيه من الإمساك بهاتفك وقراءة الرسائل الواردة.

وفيما يلي سنوضح كيفية استخدام هذه المزية:

أولًا: كيفية ضبط إعدادات سيري لقراءة الرسائل الواردة بلغات مختلفة:

إذا كنت تريد أن يقرأ سيري جميع الرسائل الواردة حتى المكتوبة بلغة غير اللغة الافتراضية للمساعد الصوتي، فاتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات، ثم اختر (سيري والبحث) Siri & Search. انقر فوق خيار (المراسلة مع سيري) Messaging with Siri. في قسم (قراءة الرسائل) Read Messages، انقر فوق (إضافة اللغة) Add Language. اختر اللغة التي تريدها من القائمة، وانتظر حتى ينتهي الهاتف من تحميل اللغة. إذا كانت اللغة الافتراضية للمساعد الصوتي سيري هي اللغة العربية، فلن تكون اللغة العربية مدرجة في القائمة، وهذا يعني أن سيري سيقرأ الرسائل باللغة العربية بنحو افتراضي، أما إذا كانت اللغة الافتراضية لسيري هي الإنجليزية أو أي لغة أخرى غير العربية، فيمكن إضافة اللغة العربية من القائمة ليتمكن المساعد الصوتي من قراءة الرسائل الواردة باللغتين العربية والإنجليزية كما يمكن إضافة اللغة الإسبانية على سبيل المثال إذا كنت تتعامل مع أشخاص يتحدثون الإسبانية وقد تصلك رسائل نصية منهم باستمرار.

بعد تعيين جميع اللغات التي تريدها، يمكنك أن تطلب من سيري قراءة الرسائل الجديدة بقول: يا سيري، اقرأ الرسائل الجديدة الواردة، وسيقرأ جميع الرسائل الواردة المكتوبة بأي لغة من اللغات التي اخترتها بالإضافة إلى اللغة الافتراضية للمساعد الصوتي.

ثانيًا: ما اللغات التي يدعمها المساعد الصوتي سيري؟

يدعم المساعد الصوتي سيري 22 لغة فقط في الوقت الحالي، ومن المُتوقع أن يدعم المزيد من اللغات في تحديثات iOS المستقبلية، وأبرز اللغات التي يدعمها سيري ما يلي:

اللغة العربية.

الإنجليزية.

الصينية

الدنماركية.

الهولندية.

الفنلندية.

الفرنسية.

الألمانية.

الإيطالية.

اليابانية.

الكورية.

البرتغالية

الروسية.

الإسبانية.

التايلاندية.

التركية.

ثالثًا: كيفية تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى نظام iOS 17.4:

لتتمكن من الاستفادة من هذه المزية يجب عليك تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى iOS 17.4، وإذا لم تكن قد حدّثت نظام التشغيل حتى الآن وكنت تستخدم هاتف iPhone X أو أي هاتف آيفون أحدث، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات، ثم اختر (عام) General، ثم انقر فوق (تحديث البرنامج) Software Update.