إيرباص تعرض طائرة كهربائية عمودية عديمة الانبعاثات

عرضت إيرباص أحدث طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية عديمة الانبعاثات مصممة لنقل أربعة أشخاص مع مستويات ضوضاء أثناء الطيران أقل من مجفف الشعر.

ويقلل هذا الأمر جذريًا من عامل التلوث الضوضائي ويتيح رؤية مستقبلية للطائرات الكهربائية العمودية التي تطير فوق المدن المزدحمة.

واستغرقت إيرباص ما يقرب من خمس سنوات لتصنيع هذا النموذج الأولي المسمى CityAirbus NextGen الذي يستهدف مدى طيران يصل إلى 80 كم وسرعة طيران قدرها 120 كم في الساعة.

وكشفت إيرباص عن CityAirbus NextGen في افتتاح مركز اختبار CityAirbus الجديد المخصص لاختبار أنظمة طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في ألمانيا، ومن المقرر أن ينفذ النموذج الأولي رحلته الأولى هذا العام.

ويعد النموذج الأولي CityAirbus NextGen بمنزلة مركبة كهربائية مصممة لمجموعة متنوعة من الرحلات في المدن الكبرى، ويشمل ذلك نقل الركاب والخدمات الطبية والسياحة البيئية.

وتقول إيرباص إنها تتعاون مع المشغلين وشركات الطيران لتحليق هذا النموذج في جميع أنحاء العالم، مع خطط لتسيير رحلات في إيطاليا وألمانيا والنرويج واليابان، بالإضافة إلى مناطق في أمريكا اللاتينية.

ويقود طيار طائرة CityAirbus NextGen في البداية، مع أنها مجهزة بوضع طيران آلي تشغيلي يمكن أن يتيح الطيران المستقل في المستقبل.

وتزن الطائرة طنين ويبلغ طول جناحيها نحو 12 مترًا، ولها ذيل على شكل حرف V، وأجنحة ثابتة، ونظام دفع كهربائي موزع مع 16 وحدة طاقة كهربائية وثماني مراوح كهربائية، لذا فإنها ليست طائرة صغيرة.

ووعدت إيرباص عندما قدمت تصميم NextGen في عام 2021 بأن تحافظ هذه المزايا على مستويات ضوضاء أقل من 65 ديسيبل أثناء التحليق وأقل من 70 ديسيبل أثناء الهبوط.

وتمتلك Joby Aviation طائرة عمودية كهربائية بمستويات ضوضاء قدرها 45.2 ديسيبل عند التحليق، وتقول الشركة إن مستوى الصوت هذا أكثر هدوءًا من المحادثة النموذجية.

وتعد إيرباص واحدة من بين العديد من الشركات التي تعمل على مستقبل الطيران الكهربائي، ويشمل ذلك شركة Beta مع CX300، وهي طائرة يبلغ طول جناحيها نحو 15 مترًا، بالإضافة إلى لاعبين بارزين، مثل بوينج وإمبراير.

وتطور كل من Joby Aviation و Archer Aviation طائرات عمودية كهربائية تعمل بالبطارية مثل طائرات إيرباص، وذلك بدعم من شركات، مثل تويوتا وستيلانتس ودلتا ويونايتد إيرلاينز.