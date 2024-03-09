إكس تعتزم منافسة يوتيوب عبر أجهزة التلفاز الذكية

تعتزم إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك إطلاق تطبيق لأجهزة التلفاز الذكية من أمازون وسامسونج في محاولة للتنافس مع يوتيوب وإعادة صياغة نفسها بصفتها منصة للفيديو، حسبما صرحت مجلة فورتشن.

وتخطط المنصة لإطلاق التطبيق في الأسبوع المقبل، ويشير التقرير إلى أن التطبيق يبدو مطابقًا لتطبيق يوتيوب لأجهزة التلفاز الذكية YouTube TV.

ويهدف ماسك إلى تشجيع المستخدمين على مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة عبر الشاشة الكبيرة، وهو جزء من خطة طرحها أول مرة في شهر يوليو تهدف إلى زيادة جاذبية إكس للمؤثرين والمعلنين عبر الإنترنت.

ويعتزم ماسك منافسة يوتيوب، كما أنه يريد التنافس مع منصة البث المباشر تويتش، وتطبيق المراسلة المشفر سيجنال، ومنتدى التواصل الاجتماعي ريديت.

ويأتي إطلاق تطبيق إكس لأجهزة التلفاز الذكية في الوقت الذي تسعى فيه المنصة إلى تأدية دور كبير في سوق بث الفيديو.

وأعلنت إكس في شهر يناير أنها أصبحت الآن منصة مخصصة للفيديو، مروجة لميزة فيديو جديدة تذكر بتجربة التمرير غير النهائية بوضع ملء الشاشة من تيك توك.

ولا تعد خطة المنصة لتوسيع نطاق وصولها من شاشات الهواتف الذكية إلى شاشات التلفاز في غرفة المعيشة خطوة جديدة، إذ أطلقت تويتر تطبيقات التلفاز في ثلاث مناسبات أخرى على الأقل.

ويعود تاريخ الإصدارات الأولى إلى عام 2010 عبر منصة Google TV وعبر منصة Smart Hub من سامسونج لأجهزة التلفاز الذكية في عام 2011.

وأطلقت تويتر في عام 2016 تطبيقات بث الفيديو لمنصات Amazon Fire TV و Apple TV و Xbox One بعد أن أبرمت صفقة بقيمة قدرها 10 ملايين دولار لبث 10 مباريات في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

ويبدو أن رؤية ماسك لبث الفيديو تركز على مشاهير الإعلام، والمؤثرين عبر الإنترنت، وبث ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.

ووقعت منصة التواصل الاجتماعي سابقًا صفقة مع مذيع سي إن إن السابق، دون ليمون، لعرض جديد حصريًا عبر إكس، وغالبًا ما ينشر المضيف السابق في فوكس نيوز، تاكر كارلسون، محتوًى مرئيًا طويلًا عبر إكس، مثل مقابلته الحديثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما حث الملياردير منشئي المحتوى على نقل المحتوى المرئي بالكامل إلى إكس، مؤكدًا أنهم سيستفيدون من إيرادات الإعلانات المحسنة.

وأوضح ماسك أن مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريبًا عبر أجهزة التلفاز الذكية، وقال في رد مقتضب عبر إكس على منشور لأحد المستخدمين يسأل بخصوص إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بالمنصة مباشرة عبر أجهزة التلفاز الذكية: “قادمة قريبًا”.