هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تختتم مشاركتها في مؤتمر ليب 2024

اختتمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشاركتها في الدورة الثالثة من المؤتمر التقني الدولي (ليب 2024)، الذي أقيم في مدينة الرياض تحت شعار (آفاق جديدة)، خلال المدة الممتدة من 4 إلى 7 مارس، بمشاركة ألف متحدث من أنحاء العالم من قادة الشركات التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وصناع القرار، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لدعم الاستثمار في المجالات التقنية والابتكارية.

وشهدت المشاركة افتتاح معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لثالث أيام المؤتمر، مشيدًا بما تحقق من استثمارات ريادية جذبتها المملكة من خلال استقطاب الشركات التقنية الكبرى، وانعكس ذلك على تمكين التقنيات الرائدة ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المملكة.

الكلمة الكاملة لمعالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية د. محمد التميمي في مؤتمر #ليب24@CST_KSA pic.twitter.com/wPLvvKY7TX — LEAP (@LEAPandInnovate) March 6, 2024

مسار الفضاء:

جرى خلال أعمال المؤتمر افتتاح السيد فرانك سالجغيبير؛ نائب المحافظ المكلف لقطاع الفضاء في الهيئة، مسار الفضاء، الذي يهدف إلى أن يكون منصة لإبراز طموحات المملكة وتطلعاتها الريادية، ومشاركة أحدث التوجهات في مجال الفضاء، وإلهام الجمهور بالموضوعات المحورية في تخصصاته، وإثراء المهتمين من خلال حوارات في مختلف ابتكاراته وتطوراته.

كما شهد المؤتمر إعلان الهيئة فوز شركة موبايلي بجائزة أفضل تجربة للمستخدمين لعام 2023، التي تقدمها الهيئة لشركة الاتصالات التي تحصل على المركز الأول في رضا المستخدمين بناءً على المعايير التي تتبعها الهيئة. إضافة إلى إعلان فوز شركة الاتصالات السعودية (STC) بجائزة المشغل البلاتيني عام 2023، التي تُقدم لأفضل مقدمي الخدمات أداء فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة، حيث تأتي هاتان الجائزتان في إطار اهتمام هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية برفع جودة الخدمات، وسعيها إلى تحسين تجربة المستخدمين ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات.

مذكرات التفاهم:

أبرمت الهيئة عددًا من مذكرات التفاهم خلال مجريات المؤتمر مع عدد من الجهات التي يأتي في مقدمتها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لبحث سبل التعاون بين الجهتين لإيجاد حلول مبتكرة للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاعي الاتصالات والتقنية في المملكة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الرقمية.

كما وقعت (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية) مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الرقمي DCO، بهدف صياغة إطار عالمي شامل للاستدامة الرقمية، ودعم تبنيه من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.

ووقعت الهيئة أيضًا مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعزيز الاستثمار وتمكين الاستفادة من البنى التحتية في المملكة.

وعلاوة على ذلك؛ وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة سنغافورة للفضاء والتكنولوجيا المحدودة (SSTL)، بهدف تطوير برامج للابتكار في مجال الفضاء، وتصميم برامج تدريبية وتوعوية؛ بما ينعكس على تنمية رأس المال البشري في مجال الفضاء والعلوم ذات الصلة.

في إطار دورها في تنمية القدرات؛ #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية توقع مذكرة تفاهم مع شركة سنغافورة للفضاء والتكنولوجيا المحدودة "SSTL" لتطوير برامج للابتكار وبرامج تعليمية في مجال ريادة أعمال الفضاء.#ليب24 pic.twitter.com/BmeWiEhvnR — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) March 6, 2024

وفي إطار تمكينها للاستثمار في خدمات الاتصالات وتطوير تجربة المستخدمين؛ رعت الهيئة مذكرة تفاهم بين مقدم الخدمة STC وشركة “طيران ناس” لتقديم خدمة اتصال بالإنترنت للمسافرين على متن الطائرات.

كما سلمت الهيئة ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية بجميع فئاته لشركة نيوم التقنية الرقمية “تونومس”، حيث يمثل ترخيص الهيئة أحد الممكّنات المحفّزة لتقديم تقنيات جديدة رائدة وبنية تحتية رقمية متطورة في منطقة “نيوم”، إضافة إلى قيادة مساعيها إلى جذب الاستثمارات التقنية العالمية للمملكة من خلال إعلان شركة (هونر) الصينية استثمارات بقيمة قدرها 100 مليون دولار، وينتظر أن تسهم في تنشيط سوق الاتصالات وتنويع التقنيات الحديثة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

ضمن دورها في تنظيم السوق وجذب الاستثمارات التقنية العالمية.. #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تعلن عن استثمارات لشركة HONOR الصينية بقيمة 100 مليون دولار في أسواق المملكة. pic.twitter.com/N2Gbdax7eA — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) March 6, 2024

وعلى هامش المؤتمر استضافت الهيئة اجتماع الطاولة المستديرة RISE 2024، والتابع لمجلس سامينا (SAMENA) للاتصالات، بمشاركة قادة من الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمات دولية، وعدد من جهات القطاع الخاص، وذلك لمناقشة أبرز التحديات والممكنات لبناء بيئة تنافسية والخروج بحلول ابتكارية تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

على هامش مؤتمر #ليب24..

افتتح معالي المحافظ @msTamimi اجتماع RISE لمجلس سامينا للاتصالات، بمشاركة قادة من @ITU و @UNDP و @SaudiGAC وعدد من جهات القطاع الخاص ذات الحضور الدولي، وذلك لمناقشة أبرز التحديات والممكنات لبناء بيئة تنافسية والخروج بحلول ابتكارية تساهم في تعزيز الاقتصاد… pic.twitter.com/JjJli8nJ7E — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) March 7, 2024

وتسلمت الهيئة شهادتين من الحكومة الرقمية كأفضل جهة حكومية في تبني التقنيات الناشئة؛ لتحقيقها المركز الأول والمستوى المتقدم في مؤشر تقييم جاهزية تبني التقنيات الناشئة بنسبة تبلغ 77% لعام 2023، وشهادة اعتماد الحكومة الرقمية للبنية المؤسسية الوطنية بمستوى النضج الثالث.

#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية؛ تتسلم شهادة عن تحقيقها للمركز الأول في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة ضمن أعمال #ليب24. pic.twitter.com/5lyh7dmPnF — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) March 7, 2024

الجدير بالذكر أن مشاركة (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية) اشتملت على العديد من الإسهامات المعرفية من خلال تقديم عدد من نواب معالي المحافظ ومنسوبي الهيئة جلسات إثرائية وحوارية وعروض تقديمية حول الفرص الاستثمارية المبتكرة وتمكين مجال الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة.