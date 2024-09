نيكون تستحوذ على شركة صناعة كاميرات السينما الرقمية Red

أعلنت نيكون عن توصلها لاتفاق للاستحواذ على شركة RED، الشركة التي اشتهرت بكاميرات السينما الرقمية، ويشمل ذلك RED One 4K و V-Raptor X.

ولم يكشف عن الشروط الدقيقة للصفقة في البيان الصحفي لشركة نيكون، الذي أوضح كيف ستصبح RED شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة الكاميرا.

وتأمل نيكون استخدام الصفقة للتوسع في سوق كاميرات السينما الرقمية الاحترافية، مستفيدة من معرفة RED في كاميرات السينما، ويشمل ذلك تقنية ضغط الصور الفريدة وعلوم الألوان.

وتفتخر RED بأن كاميراتها قد استخدمت لتصوير العديد من الأفلام والبرامج المتلفزة الكبرى، ويشمل ذلك العديد من إنتاجات Marvel، مثل Guardians of the Galaxy Vol. 3 و Captain Marvel، والأفلام الوثائقية عن الطبيعة، مثل Planet Earth II، والبرامج المتلفزة، مثل Squid Game و Mindhunter و Peaky Blinders و The Queen’s Gambit.

وأعلن رئيس RED، جاريد لاند، الخبر عبر إنستاجرام. وتأسست RED في عام 2005 ولديها حاليًا نحو 220 موظفًا، وفقًا للبيان الصحفي لشركة نيكون، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا.

وذكر لاند في بيان صحفي نشره عبر صفحته ضمن فيسبوك قوله: “يعد هذا الاستحواذ علامة فارقة مهمة لشركة نيكون، إذ يدمج تراثها الغني في التصوير الاحترافي والمستهلك مع براعة RED المبتكرة. تستعد نيكون و RED معًا لإعادة تعريف سوق كاميرات السينما الرقمية الاحترافية، مع وعد بمستقبل مثير لتطوير المنتجات التي تستمر بدفع حدود ما هو ممكن في إنتاج الأفلام والفيديو”.

وتأتي عملية الاستحواذ بعد أقل من عام من رفض الدعوى القضائية التي رفعتها RED على نيكون بسبب انتهاكها براءات اختراع ضغط الفيديو.

ورفعت RED دعوى قضائية على نيكون في عام 2022 بزعم نسخ تقنية ضغط البيانات في التحديث البرمجي لكاميرا Nikon Z9.

وردت الشركة اليابانية بالطعن في شرعية براءات اختراع RED، ورفضت القضية في شهر أبريل الماضي.

وحاولت RED التوسع في سوق الهواتف الذكية في عام 2018 عبر إصدار RED Hydrogen One، وكان هذا الهاتف يتميز بشاشة ثلاثية الأبعاد ودعم للإضافات المعيارية، مع أنه فشل فشلًا ذريعًا وأوقفته الشركة بعد عام.