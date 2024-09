مؤتمر ليب التقني يحقق زيادة لافتة في عدد الزوار في دورته الثالثة بنسبة بلغت 25% على أساس سنوي

اخُتتمت أمس فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر ليب التقني التي حققت أرقامًا قياسية في عدد الحضور، حيث كشف المنظمون في شركة تحالف عن توافد أكثر من 215 ألف زائر إلى المؤتمر، الذي استمرّ لأربعة أيام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وقد شهد ليب 2024 ارتفاعًا مذهلًا في عدد الزوار بنسبة بلغت 25% على أساس سنوي مقارنةً بعدد قدره 172 ألف زائر في العام الماضي، ليثبت مكانته بأنه الحدث التقني الأكثر حضورًا على مستوى العالم ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة عالميًا في قطاع التكنولوجيا.

ومع إعلان استثمارات وتعاونات في قطاع التكنولوجيا في القطاعين العام والخاص بقيمة تزيد على 14 مليار دولار أمريكي في نسخة هذا العام، سيكون لمؤتمر ليب تأثير طويل الأمد سيعزز بنحو كبير البنية التحتية التكنولوجية محليًا ويساهم في تحسين المهارات عبر مختلف القطاعات، فضلًا عن توفير فرصٍ لاحتضان المواهب الشابة بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.

وخلال مراسم اختتام الفعالية، قال فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز: “ساهم ليب 2024 بمدّ الاقتصاد السعودي بما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي، ولم يكن هذا ممكنًا لولا القيادة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله”.

ومن جانبه، قال مايكل تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف، المشروع المشترك بين شركة إنفورما العالمية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية: “تثبت الأرقام بما لا مجال فيه للشك، مع زيادة بنسبة قدرها 25% على أساس سنوي في عدد الزوار، الدور الضخم الذي يلعبه ليب في تمكين وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها المسرع العالمي بلا منازع للتحول الشامل في قطاع التكنولوجيا”.

