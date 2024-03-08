لايكا تعلن كاميرتها الرقمية الرائدة SL3

أعلنت لايكا الكاميرا الرقمية دون مرآة الكاملة الإطار SL3، وتأتي هذه الكاميرا خلفًا لكاميرا SL2 الصادرة في عام 2019.

ويوجد داخل جسمها المعدني بالكامل أجزاء من كاميرا Q3 التي أطلقتها الشركة في الربيع الماضي.

وتتضمن SL3 مستشعرًا بدقة قدرها 60 ميجابكسل، وضبطًا تلقائيًا للصورة محسّنًا، والقدرة على تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K.

وتتميز SL3 بالعتاد المناسب للمحترفين، ويشمل ذلك قبضة يد كبيرة جدًا للاستخدام الممتد ومقاومة الماء وفقًا لمعيار IP54.

وبعيدًا عن المواصفات، فإن ما يميز SL3 عن SL2 هو الحجم الأصغر قليلًا، مع أنها لا تزال كبيرة جدًا، وضبطت لايكا العتاد من أجل تسهيل التجربة وزيادة الكفاءة.

وتتضمن التغييرات قرصًا إضافيًا قابلًا للبرمجة في الجهة العلوية للكاميرا من أجل التحكم السريع، إلى جانب إمكانية تحويل جميع أزرار القائمة الخلفية إلى الجهة اليمنى من أجل استخدامها بإبهام واحد، واستبدال مفتاح الطاقة بزر الطاقة مع وجود مؤشر من نوع LED حوله للحصول على معلومات الطاقة والبطارية بسرعة.

ويوجد أيضًا منفذ HDMI 2.1 بالحجم الكامل، وشاشة لمس من نوع LCD قابلة للإمالة بقياس قدره 3.2 بوصات، وفتحة CFexpress من نوع Type B بالإضافة إلى SD، وحتى واجهة للرمز الزمني.

وحاولت لايكا داخليًا تسهيل التنقل ضمن البرنامج. وأصبحت الرموز بسيطة مع المزيد من التباين، وتتميز قائمة الفيديو عن قائمة الصور من خلال اللون (اللون الأحمر للصورة، واللون الأصفر للفيديو).

وتشجع لايكا تخصيص الأزرار والأقراص بطريقة مماثلة لطريقة نيكون، إذ هناك خيارات عديدة لتخصيص الأقراص الخارجية الثلاثة والعديد من الأزرار، إلى جانب القدرة على تحريك أيقونات القائمة الداخلية وتخصيصها.

وفي حال كنت ترغب في إعادة تعيين أنظمة الكاميرا بأكملها، فإن SL3 توفر خيارات تعديل كبيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة كفاءة التصوير.

ويبلغ سعر كاميرا SL3 مقدار 7000 دولار للهيكل وحده، وهو مرتفع مقارنة بأسعار الكاميرات العالية الجودة من نيكون أو سوني.

وفي حال كنت تفضل التصميم الألماني البسيط، فإن SL3 تحتوي مواصفات لايكا الفضلى في هيكل كامل الإطار مصمم للمحترفين.