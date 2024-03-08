“سدايا” توقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت لبناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العربية المحدودة، لتعزيز التعاون بين الجانبين لبناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ليب 2024، الذي شاركت فيه (سدايا) بوصفها شريك الذكاء الاصطناعي الإستراتيجي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.

وقد وقّع المذكرة كل من الدكتور ياسر بن محمد العنيزان؛ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي في سدايا، وتركي بن حسن باضريس؛ رئيس شركة مايكروسوفت العربية.

ونصت المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات التقنية منها الاستفادة من موارد تعليم مايكروسوفت.

في #ليب24 توقع #سدايا مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت؛ لاستكشاف فرص أكبر تعزز الشراكة بين الطرفين في مجالات التدريب من خلال الموارد التعليمية التي تقدمها شركة مايكروسوفت في البيانات والذكاء الاصطناعي. pic.twitter.com/T5H5x2DmVm — SDAIA (@SDAIA_SA) March 7, 2024

ويأتي توقيع المذكرة ضمن إطار التعاون القائم والعمل المشترك بين سدايا وشركة مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها (سدايا) بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة لكل ما يتعلق بهما من تطوير ومعالجة وتعامل، وإيمانًا منها بأهمية بناء القدرات الوطنية المؤهلة والمنافسة عالميًا، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

سدايا تتعاون مع إنتل:

وقعت الهيئة أيضًا خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2024 مذكرة تفاهم مع شركة إنتل كوربوريشن؛ وذلك بهدف بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز المعرفة حول التقنية عبر التعاون في تقديم برامج لتأهيل طلبة التعليم العام والجامعات بالمعرفة والمهارات التي تعزز جاهزية القوى العاملة المستقبلية لتفعيل الذكاء الاصطناعي في المجالات المهنية المختلفة.

وقد وقّع المذكرة كل من الدكتور أحمد بن عوض الغامدي؛ المشرف العام على بناء القدرات في سدايا، وأحمد العبدالجبار؛ المدير العام لشركة إنتل في المملكة.

#سدايا توقع مذكرة تفاهم مع شركة إنتل لبناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر #ليب24 pic.twitter.com/hb7aSXbT1L — SDAIA (@SDAIA_SA) March 6, 2024

وتمثلت أوجه التعاون في المذكرة تنفيذ برامج في المملكة لتزويد القوى العاملة المستقبلية بمهارات الذكاء الاصطناعي اللازمة من خلال برامج متعددة، وتبادل الخبرات بتفعيل الشراكة مع القطاع التقني من خلال فرص التدريب في مقرات إنتل العالمية، والتعاون في استقطاب الخريجين من برامج ومعسكرات سدايا في إنتل.