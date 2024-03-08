ريفيان تكشف عن سيارتها الكهربائية Rivian R2

كشفت ريفيان عن سيارتها الكهربائية الجديدة Rivian R2، وهي سيارة دفع رباعي ذات أسعار معقولة، وتعتمد الشركة على أن تتمتع بجاذبية واسعة مقارنةً بالمركبات الكهربائية Rivian R1T و Rivian R1S.

ولن تدخل Rivian R2 حيز الإنتاج حتى النصف الأول من عام 2026، وهي تأتي بمدى يقدر بأكثر من 480 كم، وزمن تسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة قدره ثلاث ثوانٍ للإصدار الثلاثي المحركات، وسعر يبدأ من 45000 دولار.

ويمكن للمشترين المهتمين حجز Rivian R2 بدءًا من الآن مقابل 100 دولار، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في النصف الأول من عام 2026.

ويعد صنع سيارة كهربائية بأسعار معقولة لمجموعة واسعة من الناس أمرًا بالغ الأهمية لاستمرارية ريفيان على المدى الطويل.

ويبدأ سعر Rivian R1T من 70 ألف دولار، في حين يبدأ سعر Rivian R1S من 76 ألف دولار وقد يرتفع إلى 88 ألف دولار.

وتحتاج ريفيان إلى سيارة منخفضة السعر إذا أرادت التنافس بنجاح مع تسلا وغيرها من شركات صناعة السيارات المهيمنة حاليًا على المبيعات.

وتأتي Rivian R2 بمحرك فردي وثنائي وثلاثي مع منفذ تسلا NACS المضمن أصلًا في السيارة.

وتوضع منافذ الشحن في الجزء الخلفي من السيارة بدلًا من الجزء الأمامي كما هو الحال مع Rivian R1T و Rivian R1S.

وتحتوي Rivian R2 مقدار 4695 خلية بطارية أسطوانية جديدة من ريفيان، وهي أطول بمقدار 15 ملم من خلايا تسلا البالغ عددها 4680 خلية.

وتعد الشركة بحاسوب قوي، تكمله مجموعة أجهزة استشعار تضم 11 كاميرا و 5 رادارات. وتتمتع Rivian R2 بقدرات ذاتية معززة، مع أن الشركة لم تحدد مستوى الأتمتة الذي كانت تسعى إليه.

وتحتوي Rivian R2 نظامًا لتثبيت الدراجة يتصل بسهولة بمنافذ الملحقات الخلفية للسيارة.

وزودت ريفيان عجلة القيادة بعجلتين كبيرتين جديدتين للتمرير، وتتمتع العجلات بردود فعل لمسية ديناميكية.

ويمكن طي المقاعد الخلفية للجهة السفلية من أجل توفير مساحة إضافية، كما يمكن طي المقاعد الأمامية للجهة السفلية أيضًا.

ويعتمد نظام المعلومات والترفيه على نظام التشغيل الخاص بالشركة، ولن يدعم نظام المعلومات والترفيه آبل كاربلاي أو أندرويد أوتو.

ويحتوي الباب مصباحًا يدويًا مدمجًا على الجانب، وهي ميزة نقلتها الشركة من Rivian R1. وتعد ريفيان بالقيادة على الطرق السريعة دون استخدام اليدين.